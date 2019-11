"Intentaré mantenerme hasta el último aliento de mi carrera", dijo Federer en suelo argentino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El suizo Roger Federer, aún vigente a los 38 años y en el podio del tenis mundial, comentó hoy que "hace una década que le vienen preguntando cuándo dejará de jugar" y confesó que si su físico se lo permite "intentará mantenerse hasta el último aliento de su carrera".



Federer formuló estas declaraciones en la presentación que realizó de su serie de cinco exhibiciones en Latinoamérica, en las que tendrá como partenaire al alemán Alexander Zverev y que incluye a Buenos Aires, donde se presentará el miércoles próximo.



"Es gracioso, pero en 2009 cuando gané Roland Garros y Wimbledon, comenzaron a preguntarme cuándo pensaba retirarme, y acá estoy jugando a los 38 años. Dependerá de mi salud y de los resultados", analizó el nacido en Basilea, en su primer contacto con la prensa en suelo argentino, luego de siete años, cuando se presentó en el Tigre en dos exhibiciones con Juan Martín Del Potro.



Y agregó: "Mientras me sienta pleno para competir y lo disfrute, no veo ninguna razón para detenerme, creo que intentaré mantenerme hasta el último aliento de mi carrera".



El helvético, dueño de una colección de 20 títulos de Grand Slam (en el circuito totaliza 103), atendió a los medios de prensa junto al joven alemán Zverev, de 22 años, en el salón Atlántico del Hotel Hilton Buenos Aires, ubicado en la zona de Puerto Madero, una de las más exclusivas de la ciudad porteña.



El suizo se mostró bien predispuesto, muy amable y siempre sonriente, ni siquiera se inmutó cuando se reiteraban las preguntas acerca de la fecha en la que le pondrá fin a su carrera, un tema recurrente que a esta altura toma con humor.



"Es cierto que con la edad todo el circuito se torna más difícil, sobre todos los viajes. Con mi experiencia intento saborear todo, elevar mi rendimiento y competir contra Djokovic, Nadal y los jóvenes que cada vez logran más cosas, como Thiem, Tsitsipas, Berrettini o Sascha Zverev", explicó.



"En mi caso, cuando entro a un estadio y veo que hay 15 o 20 mil personas es fácil motivarme. El tenis atraviesa una época muy interesante, con los jóvenes y su gran empuje, y nosotros intentando mantenernos. Cada año será más difícil ganar los Grand Slam y no me sorprendería que en 2020 haya nuevos campeones", añadió Federer, quien relacionó el tema con la reciente coronación del griego Stefanos Tsitsipas en el Masters de Londres tras imponerse en la final sobre el austríaco Dominic Thiem.



La anterior visita del suizo al país fue el 13 de diciembre de 2012, cuando ofreció dos exhibiciones con el tandilense Del Potro en Tigre y su agenda no tan apretada le permitió conocer algunas de las delicias naturales de la Argentina, como las Cataratas del Iguazú, en Misiones.



"Las Cataratas fueron de lo más increíble que vi en mi vida. Fue muy emocionante estar ahí, disfruté cada minuto que estuve. Recuerdo también el público argentino coreando mi nombre en el estadio, fue algo único, especial, que no suele darse en el tenis", recordó el crack suizo, ocho veces campeón en Wimbledon.



Federer arribó a la Argentina procedente de Londres (jugó el Masters y perdió en semifinales) en un vuelo privado y estará 36 horas en Buenos Aires, en las que tiene previsto una cena de gala que se celebrará esta noche en el salón Pacífico del Hota Hilton, junto a los fanáticos que hayan adquirido el ticket VIP para disfrutar de la "Roger Experience", donde el ganador de 103 títulos ATP se sentará en medio de las mesas para contar su historia y repasar anécdotas durante aproximadamente una hora.



Luego de ese evento, Federer se trasladará en su avión privado a Santiago, Chile, donde ofrecerá este martes la primera de su serie de cinco exhibiciones con el alemán Zverev, séptimo del planeta y reciente semifinalista del Masters de Londres.



El suizo de 38 años y tercero en el ranking mundial detrás del español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, regresará a la Argentina el miércoles para jugar ante Zverev a partir de las 18 en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, con capacidad para 15.000 espectadores.



El estadio enclavado en Soldati volverá a abrir sus puertas para un evento de tenis luego de seis años, tras la serie de Copa Davis que la Argentina le ganó a Francia por 3-2 el 7 de abril de 2013, por los cuartos de final de esa edición.



Federer tendrá como oponente a Zverev y no al que originalmente estaba previsto, el tandilense Del Potro, quien declinó jugar el viernes último debido a que no se recuperó de la lesión que padece en la rótula derecha (se originó en octubre de 2018 y se agravó en junio pasado) y que apenas le permitió disputar 12 partidos en todo el año.



Luego de jugar en Santiago y en Buenos Aires, el suizo seguirá sus exhibiciones junto a Zverev el 22 de noviembre en Bogotá, el 23 en México y la última en Quito el 24.