"Kicillof no va a vetar ningún artículo de la Ley Impositiva", afirmó Teresa García

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, aseguró hoy que el gobernador Axel Kicillof "no va a vetar ningún artículo de la ley impositiva" sancionada anoche en la Legislatura.



En declaraciones a FM Futurock, la legisladora consideró que con las modificaciones introducidas por Juntos por el Cambio en el Senado "se favorecen a los poderosos: a teleoperadoras de cable, agroexportadores y puertos" y evaluó que "tendrán que hacerse cargo".



"Fue muy difícil encontrar con quién hablar de la oposición. Había cuestiones internas que generaron que no podamos encontrar un interlocutor claro y definido. Desde que se fue María Eugenia Vidal no está claro quiénes son los referentes", dijo García sobre el desarrollo del trámite legislativo.



En ese marco, la funcionaria bonaerense evaluó que "Cambiemos le sacó 10 mil millones de pesos a la provincia con las modificaciones que promovió en el Senado", y recordó que desde el Ejecutivo ya se habían hecho "los cambios que ellos habían pedido, pero quisieron ir por más para favorecer a los cable operadores, a los administradores de puertos y a los grandes jugadores del campo".



"Muchos municipios de Cambiemos están enojados con lo que hicieron sus senadores ayer porque también los desfinancia", finalizó.