"La candidatura se demoró porque esperábamos la decisión de Tinelli", dijo oficialista Arreceygor

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El candidato a presidente de San Lorenzo por el oficialismo, Horacio Arreceygor, manifestó hoy que la presentación de la lista "se demoró" porque aguardó la decisión del conductor Marcelo Tinelli, quien finalmente se postulará como vicepresidente. "Todo esto se demoró por que estábamos esperando a ver si Marcelo se decidía a candidatearse, pero finalmente no sucedió y Matías (Lammens) me lo ofreció a mí", dijo Arreceygor en diálogo con radio Rivadavia. Arreceygor, secretario general del Sindicato de Televisión, aceptó porque "Tinelli y Lammens están en la lista" y expresó su satisfacción por integrar el bloque oficialista del club. "Con Matías y Marcelo estamos pensando mucho en una propuesta importante para el nuevo estadio. Es una vuelta muy ansiada. Vamos a seguir trabajando intensamente en inferiores y también en hacer buenas ventas. Vamos a enfocarnos en estar bien a nivel económico para no vender de manera urgente y equivocarnos en ese aspecto", agregó Arreceygor. De esta manera, Arreceygor como presidente y Tinelli-Lammens como vicepresidentes, serán la lista del oficialismo que competirán en las elecciones que se llevarán a cabo el 14 de diciembre. El resto de los candidatos son César Francis y Matías Plescia (Volver a San Lorenzo); Ricardo Saponare y María Omaechea (Frente Pasión Azulgrana); Claudio De Simone y Sergio Peljhan (Cruzada por San Lorenzo).