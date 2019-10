"La gente está muy conmovida y con mucha convicción de que se puede dar vuelta", aseguró Dietrich

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo hoy en Mendoza que "la gente está muy conmovida y con mucha convicción de que se puede dar vuelta", en referencia a las próximas elecciones del 27 próximo, durante la marcha del "Si, se puede", que encabezó el presidente Mauricio Macri en la capital cuyana. "Miles y miles de personas en la plaza, en los alrededores, y ahora en la desconcentración, la gente muy conmovida y con mucha convicción de que se puede dar vuelta, y trasmitiéndonos que no aflojemos", señaló el titular de la cartera de Transporte luego del acto en el parque O'Higgins. Dietrich agregó que "el no aflojemos es a todos, los que tenemos la responsabilidad de gobierno y cada uno de los argentinos que están peleando este lugar para que no volvamos atrás, y para que una vez por todas salgamos como país para adelante". El ministro hizo mención sobre el paro que los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral tenían previsto realizar este fin de semana, y que fue levantado anoche, al afirmar que "han reflexionado, lamentablemente a último momento. Generó angustia a mucha gente; hoy estuve con turistas que hasta ayer a la noche no sabían si podían volver, algunos compraron pasajes en otras aerolíneas, otros para volver en colectivos". "Estas amenazas son inaceptables, los argentinos están hartos de las amenazas, hay una forma de actuar de algunos sindicatos, que son la minorías, pero son muy visibles, con prepotencia, constantemente amenazando al que no quiere parar, no pensando en los pasajeros, y en esta caso dañando todo el tiempo a Aerolíneas Argentinas", concluyó el funcionario.