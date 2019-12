"La lectura tiene que ser un espacio recreativo que se recupere en la escuela", dijo Trotta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que "la lectura tiene que ser un espacio recreativo que se recupere en la escuela" y propuso incorporar "la cultura" de esta práctica en toda la sociedad.



Al aludir al Plan Nacional de Lectura que se presentará hoy en el museo Casa Rosada, el funcionario propuso "volver a las raíces y que todos los días podamos tener ese espacio de encuentro de lectura de las maestras con los niños, niñas y adolescentes".



"No solo en la forma tradicional del libro sino su adaptación a las nuevas tecnologías y multiplataformas", sostuvo Trotta en declaraciones a radio La Red.



Sobre este tema, remarcó que quienes menos tienen no cuentan con "una biblioteca en su hogar" y no "pueden apropiar de ese derecho a la lectura", por lo que consideró necesario poner en agenda el tema.



Por otra parte, dijo que la desigualdad "se ha profundizado y ha crecido la pobreza" y que "la escuela no ha estado exenta del derrumbe general de la economía".



"Hay que tener una agenda que permita, en el corto plazo, cumplir un rol importante frente a la crisis social pero que también asuma el rol central que tiene la escuela como un espacio de transferencia de saberes valiosos que transformen individualmente la vida de cada estudiante con una mirada colectiva", explicó el funcionario.



En este sentido, aseveró que no hay una única medida que permita llegar a los resultados esperados porque es necesario "construir consensos con las 24 jurisdicciones que son las provincias y con los docentes".



También hizo hincapié en la importancia de la "escolarización temprana" porque "cuanto antes un niño o niña se escolariza más posibilidad tiene de tener una trayectoria prolongada en la escuela", enfatizó.



"Es importante avanzar en la jornada extendida en el secundario, lograr que los estudiantes estén 3 o 4 horas más en las escuelas con procesos pedagógicos, deportivos y culturales lo cual tendrá un enorme impacto en sus vidas", agregó.



Según el ministro, durante la gestión anterior "intentaron plantear una agenda con ciertos instrumentos tecnológicos dentro del aula pero vimos con mucha preocupación esa articulación".



Por último, expresó que imagina un primer día de clases con "los alumnos en las aulas a lo largo de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires".