"La Revolución de los Aviones fue una desregulación irresponsable del sector", dijo Ceriani

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, cuestionó hoy la política aerocomercial del anterior gobierno nacional que permitió la llegada de empresas low cost, y aseguró que "la Revolución de los Aviones fue una desregulación irresponsable del sector".



En diálogo con el programa Toma y Daca que se emite por la radio AM 750, Ceriani afirmó que al asumir en la línea de bandera encontró "un sector bastante quebrado no sólo para Aerolíneas Argentinas, sino para todas las aerolíneas en general".



Atribuyó esta situación a la desregulación del mercado aerocomercial con "un incremento de la oferta que no tuvo correlato en la demanda", donde la que mas sufrió fue Aerolíneas Argentinas y que "nos va a llevar un tiempo recomponer y reordenar".



Para Ceriani "la Revolución de los Aviones fue una desregulación irresponsable del sector", porque se permitió ofrecer tarifas por debajo de los costos y generó un sistema que no es sustentable.



"Fue una verdadera catástrofe la Revolución de los Aviones", sentenció el funcionario, quien consideró que las low cost deben operar en condiciones de equidad con las demás empresas, y que el control sobre ellas "tiene que ser fuerte como lo es en Europa y en Estados Unidos para preservar la seguridad".



Por último, anunció además una auditoría sobre gastos que consideró injustificados, pues “encontramos 160 contratos por 160 millones de pesos y gastos por publicidad online de 13 o 14 millones de dólares”.