“Las críticas que tuvo Alberto a CFK me dan la idea de que no será manejado”

En su despecho de Casa de Gobierno, a Sergio Uñac no le dejó de sonar el teléfono. Le llamaron gobernadores, dirigentes nacionales y provinciales y militantes para felicitarlo por el triunfo. Afuera del despacho lo esperaba una larga fila de funcionarios, para continuar con el trajín diario de la gestión. En el medio, se hizo de unos minutos para charlar con este diario. Aseguró que es la primera victoria por el sillón de jefe de Estado que siente propia, no descartó más cambios de Gabinete que los obligados y dijo que volverá a llamar a sus contrincantes para escuchar sus propuestas y aplicar alguna si es viable. Minutos antes de viajar a Capital Federal para mantener reuniones por el armado para octubre, habló de una gran PASO para definir las candidaturas y sostuvo que aquí adoptarán la decisión que tome el PJ nacional. Si bien no quiso ser tajante, esa definición lo pone más cerca de la única fórmula que promueve el peronismo orgánico: Fernández – Fernández.

-¿Qué es lo que más rescata del resultado del domingo?

-Lo primero es que todo se hizo en paz. Fue dentro de lo que imaginamos. Por nuestro frente, el haber recuperado 2 o 3 municipios y sumar 2 bancas más es un aliciente respecto al año 2015. También haber sumado 2 o 3 puntos más respecto a aquella elección.

-En 2015 llegó precedido por un Gobierno que conducía otro dirigente. ¿El del domingo fue el primer triunfo que siente estrictamente suyo, basado en lo que viene haciendo usted?

-Creo que sí. En realidad siempre hay cuestiones que son compartidas, donde se trabaja de manera colectiva, para construir un resultado plural hay que contar con la voluntad de muchas personas. Pero sí de la gestión desarrollada, me parece que tiene mucho que ver. En 2015 saque 53% de los votos y hoy nos hemos ido a casi 56 puntos. Me parece que es lo razonable, es lo esperable, es lo que hemos pensado que debíamos concretar respecto de la gestión.

-¿Dónde estuvo la fortaleza para obtener el 55%?

-Fue un punto de equilibrio entre distintos factores. El dialogar y acordar, el desarrollar un Estado que genera oportunidades y el sector privado recibe herramientas para ser el generador de riqueza y mano de obra. El tender al desarrollo sin desatender a los vulnerables, tener uno de los índices de desempleo más bajo del país, tener un 30% del presupuesto destinado a inversión pública también…

-¿Y qué explica el 45% que no lo votó?

Tengo el mayor de los respetos hacia ellos, la democracia se construye con quienes acompañan y con quienes tienen una visión crítica. Nosotros vamos a profundizar las ideas que hemos expresado, como la diversificación de la matriz productiva, el plan 1.000 días, el proyecto del nuevo penal, proponerle a la Nación financiar rutas para que se haga la obra y después recuperar el dinero… Siempre hay cosas para hacer y para mejorar, porque siempre podemos ser mejores.

-Cuando ganó la primera vez invitó a los opositores a una reunión, ¿lo va a hacer ahora para escuchar sus propuestas y tomar la que crea conveniente?

-Sí, en el corto plazo. Hoy estoy partiendo para Buenos Aires, pero apenas lo permita la agenda habrá una convocatoria. Lo voy a conversar con ellos para saber qué prioridad le han dado a cada una de sus propuestas y ver la viabilidad presupuestaria.

-¿Le llamo la atención el nivel de corte de votos?

-No, es un signo de madurez política de la ciudadanía. Me parece que es un hecho que va a estar más presente en las sucesivas elecciones que tengamos en los municipios, la provincia y el país.

-Espejo ganó en Iglesia y ha dicho que quiere trabajar en forma muy estrecha con usted. Después de mucha polémica por el manejo de los Marinero de la plata de las regalías, ¿qué consejo la daría a Espejo?

- Del 100% del presupuesto provincial que diseñamos, el 30% va a inversión pública y el 70% a gasto corriente. Creo que los intendentes deberían emular ese tipo de situación. Es decir, llevar la mayor parte a la inversión pública y tratar de achicar los gastos corrientes.

-¿Tiene en mente los nombres de los reemplazantes de los ministros que han sido electos?

-No, no tengo los nombres. Las elecciones fueron el domingo. Si los tuviese, tampoco sería oportuno decirlos con tanta anticipación.

-¿Los cambios los va a hacer en diciembre o antes?

-Van a ser en diciembre… el 10 de diciembre. Mientras tanto vamos a mirar quienes podrían perfilar para cubrir cargos tan sensibles.

-¿Va a hacer más cambios que los obligados?

-Podrían haber otros cambios, sí. Eso nunca se puede descartar. Pero todos van a seguir hasta diciembre, salvo algún caso fortuito en el medio, claro. Lo que me parece que hay que reforzar acá es el concepto de la renovación.

-¿Qué alineamiento va a seguir a nivel nacional el PJ local?

-Para empezar, para las presidenciales vamos a ser orgánicos con PJ nacional. Si yo soy presidente del PJ local, mal estaría que vaya a confluir en un frente que nada tiene que ver con el PJ.

-La única fórmula que tiene el PJ es Alberto y Cristina…

El partido está en pleno diálogo con los distintos sectores. Sí hay una fórmula lanzada que es Fernández-Fernández, pero quizás no sea la única que pueda competir de cara a las primarias de agosto y a las generales de octubre.

-Ser orgánico significa que descarta a Alternativa Federal…

-Yo no sé si Alternativa Federal decida no participar de la interna…

-Por ahora está afuera…

-Es verdad, por ahora está afuera.

-¿Usted no acompaña esa alternativa entonces?

-No, no, yo soy presidente del PJ local y voy a ser orgánico en la decisión que tomemos como estructura orgánica del partido nacional.

-¿Cuánto hay de ideológico y de posiciones personales en estas divisiones?

-Puede ser una mezcla de las dos cosas. Deberían expresarlo aquellos que están en esta disputa.

-Usted pide unidad, ¿cómo debería darse esa unidad?

-Ante todo por una correspondencia ideológica. Puede haber unidad y que todos acompañen una fórmula. Pero la otra forma es la herramienta que da la ley, se podría hacer una PASO entre todos aquellos que tengan aspiraciones.

-¿Una interna entre quiénes?

-Entre todos los que decidan competir, está Fernández, Massa también quiere y hay que ver Lavagna. Una interna nos permitiría discutir ideas, resolver cuál es mejor proyecto y aglutinar a una gran parte del electorado.

-¿Cree que la fórmula Fernández-Fernández es definitiva?

-No lo sé, no sé si es la definitiva. De aquí al 22 se puede presentar cualquier escenario.

-¿Qué habló con Alberto Fernández?

-Me felicitó ayer y le agradecí mucho. Me llamó él, Roberto Lavagna, Martín Lousteau, vía Twitter Sergio Massa. También hubo mensajes o llamados de Lucía Corpacci, Gildo Isfrán, Domingo Peppo, Juan Manzur, Gustavo Bordet, Juan Manuel Urtubey, el Gringo Schiaretti, Marcos Peña, Fulvio Pompeo, Rogelio Frigerio…

-Yo le pregunté qué habló con Alberto Fernández…

-Se habló solo de la provincia de San Juan, del resultado, que estaba muy contento y hasta orgulloso del resultado…

-¿Quedaron en juntarse?

-Claro, nos vamos a juntar, a tomar un café, a hablar.

-¿Hay motivos para pensar que Cristina podría tener el poder real y tomar las decisiones?

-Yo no lo creo, quien es electo gobernador o presidente ejerce plenamente el mandato y yo lo digo por experiencia propia.

-¿Qué siente cuando ve y escucha las críticas de no hace mucho de Alberto sobre Cristina?

-Me genera la más clara idea de que no va a ser conducido o manejado.

-¿Fue prematuro salir a tomar posiciones mucho antes del cierre de listas?

-Yo solamente expresé opiniones. Yo opiné que una persona que tiene un porcentaje elevada de aceptación popular, hay que reconocerle que tome la decisión de dar un paso al costado. Lo opiné antes, ayer y hoy también.

-No se lo preguntaba por Cristina, se lo preguntaba por Lavagna…

-Roberto debería estar integrando este gran sector que queremos conformar, a Roberto yo solo lo invité, dije que es una persona que tenía aspiraciones y se veía presidenciable y a la luz de los hechos está por presentarse…

-¿Lo está desilusionando Lavagna con estas idas y vueltas?

-No, no. Esta actividad es muy difícil, quien pretenda subestimar ese lugar donde está Macri, Fernández, Lavagna, Pichetto, Urtubey… Es un lugar muy delicado, hay muchos intereses, muchas circunstancias.

-¿Cuál es el mensaje para la gente que dice estar desahuciada porque no hay más oferta electoral nacional que un modelo de fracaso económico y un modelo de corrupción?

-No creo que sea tan así, porque primero hay que dejar que la Justicia investigue. Respecto a lo otro, evidentemente que la economía no está funcionando. No creo que sean los únicos modelos, la oferta electoral se va a ampliar.

Frases

"Creo que hay seguir convocando a la unidad de todos los que compartimos el mismo modelo de país, ese es el rol que siento de quedo cumplir".

"La tranquilidad para los sanjuaninos es que nuestro Gobierno va a seguir siendo plural y equitativo como hasta la fecha".

"Uno de nuestros desafíos para lo que viene es profundizar la diversificación de la matriz productiva provincial".

"Cambiemos apuesta más a una economía traccionada por la especulación financiera y nosotros nos inclinamos por la renta productiva".