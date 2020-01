"Los prohibidos": el trabajo invisible de quienes cuidan la memoria de la Biblioteca del Congreso

POR AGENCIA TÉLAM

"Los prohibidos", cuarto largometraje de Andrea Schellemberg que se encuentra desde ayer en salas, sigue los pasos de Silvana Castro, miembro de la Biblioteca del Congreso que resguarda el patrimonio literario nacional y que tuvo que luchar para restablecer durante el último gobierno la muestra de libros prohibidos durante las dictaduras militares.



"Se dio una combinación de las dos cosas (intencionalidad y problemas edilicios) que son funcionales a la decisión de la política del gobierno anterior de retirar la visita guiada de los sábados que es donde se exhibía la colección de libros prohibidos por los distintos gobiernos inconstitucionales", dijo a Télam la realizadora.



Durante el documental de una hora, la cámara de Schellemberg acompaña a Castro y a otros bibliotecarias no solo durante su trabajo, sino también en momentos relevantes del gobierno de Mauricio Macri, como la votación de la reforma jubilatoria.



Además, discursos del ex mandatario le dan contexto a la resolución de las autoridades del Parlamento que decidieron, amparados en problemas presupuestarios y de infraestructura, suspender esta la muestra de libros prohibidos durante las dictaduras, que fue propuesta desde el interior de la Biblioteca.



"Tomé conocimiento de la muestra de la colección de libros Los prohibidos mientras buscaba otra cosa. Allí me encontré con Silvana Castro. Ahí observé el trabajo delicado de las bibliotecarias, el acto de hilvanar documentos, transcribir cartas como retazos del pasado, con un compromiso que me sorprendió", sostuvo Schellemberg.



"Sentí -agregó- que ese trabajo invisible de hilar documentos de prohibición, de cuidar y dar a conocer los libros prohibidos no era visibilizado y decidí hacer un registro que luego se convirtió en el documental".



T: ¿Cuál es la importancia de la Biblioteca del Congreso para la ciudadanía?



AS: La importancia que tiene la Biblioteca es fundamental para la ciudadanía porque garantiza el derecho a la información, al conocimiento, la cultura en forma libre y gratuita. Tiene un acerbo bibliográfico que constituye y da cuenta de la identidad de la Nación. Lo que otras bibliotecas del mundo llaman tesoro, en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina es la Sala de Colecciones Especiales, que es la que resguarda auténticos tesoros bibliográficos de los siglos XVI al XX.



T: Y para los diputados, ¿qué importancia tiene?



AS: También es una institución especializada esencialmente en el Poder Legislativo Nacional, que promueve el desarrollo cultural de la comunidad y que tiene como misión asistir a los legisladores, colaborar con las reparticiones oficiales y privadas, centros de referencia, realizar convenios de cooperación, suministrar al público en general información, documentación y asesoramiento en base al acervo bibliográfico general.



T: ¿Por qué elegiste intercalar imágenes del contexto con la narración de Castro?



AS: La película ocurre en una de las bibliotecas que se ubica dentro del edificio del Congreso, el epicentro del ejercicio del poder, allí están los libros prohibidos, libros que fueron enterrados, censurados, quemados, en este escenario no son solo los libros silenciados, también los docentes reprimidos, la gente comiendo en ollas populares, los grandes debates en cámaras del Parlamento, así, en el filme, los libros prohibidos están en diálogo con las resistencias de aquellos que sufren el poder.