"Macri pasará a la historia por la forma en que conduce la transición", dijo Alvaro González

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular del boque de diputados del PRO, Alvaro González, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri “pasará a la historia por la forma en que conduce el proceso de transmisión de mando” y anticipó que Juntos por el Cambio será “una oposición constructiva que represente al 40 por ciento que nos votó pero también tratando de construir una alternativa para el futuro”.



Alvaro González sostuvo que el objetivo del oficialismo en la Cámara de Diputados después del 10 de diciembre es “que siga haciendo interbloque unido: el 40 por ciento es un activo que la sociedad puso en manos de nosotros y lo primero que hay que hacer es decirle a la sociedad que seguimos siendo el 40 por ciento y conservar la unidad del bloque”.



En ese sentido, el diputado del PRO no descartó que esta misma semana o la próxima convoque a los diputados de esa bancada para analizar el futuro del espacio, tras los resultados de las elecciones de ayer, donde Juntos por el Cambio obtuvo por más del 40 por ciento de los votos pero no logró la reelección de Macri.



“Hay que conservar la unidad del bloque y empezar a conversar con los que lleguen para sostenerla”, enfatizó Alvaro González, quien destacó la actitud del presidente Macri de convocar al electo presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, para comenzar la transición.



En declaraciones a Télam, el diputado del PRO puso de relieve que “Macri es un presidente que pasará a la historia por la forma que conduce el proceso de transición del mando: lo que hizo fue invitar a (Alberto) Fernández a una reunión y fijar una línea de una oposición constructiva habla de su espíritu democrático y su voluntad”.



“Acá va a haber transición y en la anterior, en 2015, no hubo transición. Ahora háganse cargo del rol que les toca en la transición, es una decisión política”, remarcó el diputado del PRO, quien estimó que “lo que se viene a futuro es una reivindicación el rol de la política”



Sostuvo que “comparto que más allá de Alberto Fernández y de Macri están los argentinos” y consideró que “más allá del repunte que fue muy importante respecto a las PASO, veo una sociedad dividida en dos que mira el mismo problema desde dos puntos de vista diferente”.



Tras destacar que “como buen demócrata el presidente piensa que ‘vox populi es vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios”, Alvaro González señaló que “alguna vez deberíamos estar a la altura de las circunstancias y la alternancia debería ser casi una normalidad”.



“Nosotros vamos a ir en la línea que dijo el presidente de ser una oposición constructiva no dejando de representar al 40 por ciento que nos votó y tratando de construir algo más que una oposición sino una alternativa a futuro”, enfatizó el jefe de diputados nacionales del PRO.



