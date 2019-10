"Macri y Cristina funcionan como una sociedad perfecta en términos políticos", dice Urtubey

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que el presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Kirchner “funcionan como una sociedad perfecta en términos políticos”.



“Macri y Cristina son socios, que alternan sus posiciones de poder desde la lógica de la polarización y la grieta, y que funcionan como una sociedad perfecta en términos políticos”, expresó el candidato, quien acotó: “Mi percepción es que hoy el Presidente está devolviéndole gentilezas a la ex presidenta, que hace cuatro años hizo todo para que gane”.



El gobernador de Salta habló en un encuentro con periodistas de medios nacionales, en la residencia oficial de Finca Las Cosas, donde hoy cerrará la campaña de Consenso Federal junto al candidato a presidente Roberto Lavagna.



“Llegamos a las PASO a dos meses de haber lanzado nuestro espacio, y fueron más de dos millones de votos los que sacamos. Nosotros queremos tener más apoyo ahora, aunque somos conscientes que la presión de la polarización claramente es muy fuerte”, reafirmó.



En este sentido, el mandatario agregó que existe “la tendencia a la invisibilización de cualquier espacio no polo de la grieta muy fuerte”, y a pesar de eso “creo que llegamos a la elección con la expectativa de mejorar el resultado de las primarias, cosa que para nosotros no es poca cosa”.



“Nuestro planteo es hablar de consenso, de acuerdos, y los demás se tiran todo por la cabeza y eso es más atractivo. Tiene más potencia electoral apelar a la confrontación, pero eso cuánto le sirve a la Argentina. Para mí muy poco”, afirmó.



Luego, Urtubey sostuvo que “a juicio de los resultados de los últimos años, esta lógica es buena para ganar elecciones pero muy mala para sacar al país adelante”, y añadió: “Nosotros apostamos a una construcción con más futuro que presente”.