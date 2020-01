"Maradona fue clave para mi llegada", contó Paolo Goltz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor Paolo Goltz, nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, contó hoy que la presencia del entrenador, Diego Maradona, fue "clave" para su llegada, en la antesala de su debut de mañana contra Vélez Sarsfield, como local, por la 17ma. fecha de la Superliga.



"Maradona fue clave y tiene mucho que ver en mi llegada al club. Él siempre tuvo buena onda conmigo y me llevó al seleccionado en su momento, algo que siempre recordaré", destacó el ex Lanús en su primera conferencia de prensa en Gimnasia.



El defensor, de flojo paso por Boca (33 partidos en tres años), llegó en condición de libre y firmó su contrato por seis meses con posibilidad de extender un año más.



"Fue duro no tener la continuidad esperada en Boca, siempre me entrené con todo y finalmente no lo conseguí", reconoció.



Además, Goltz aseguró que le dio su "palabra" a Maradona para ser refuerzo de Gimnasia en caso de irse de Boca. "La palabra vale mucho", afirmó.



"Es un desafío difícil pero lindo. Hay varios futbolistas que llegaron y tenemos confianza en dejar a Gimnasia en Primera. En mi caso", concluyó.



Gimnasia, último en zona de descenso, recibirá mañana a Vélez Sarsfield, a las 19.40, con transmisión de Fox Sports.