"Me tomé libertades, qué hace años que tenía ganas de tomarme", dice Paula de Luque

Primero bailarina y casi de inmediato cineasta, Paula de Luque comenzó su carrera con cortometrajes -de videodanza- para más tarde dirigir cine y esta semana presentará, "Escribir en el aire", su segundo largometraje en lo que va del año, que ella misma define como una no-ficción musical a propósito del coreógrafo y director Oscar Araiz, para muchos la figura más relevante de la danza contemporánea argentina.



Para alcanzar la meta artística que se impuso a si misma, la autora de "Juan y Eva" y en este 2019 “La forma de las horas”, propone al maestro Araiz recuperar anécdotas de su infancia que explican, de alguna forma. el porqué de su necesidad de libertad absoluta a la vez que lo sienta a una misma mesa con Ana María Stekelman, Miguel Angel Elías, Antonella Zanutto y María Julia Bertotto, para reflexionar acerca de su arte.



“Escribir en el aire” se verá este viernes, a las 19, en una función gratuita en la Sala Lugones del Teatro San Martín, como parte de un homenaje a Araiz en dicho centro cultural, y se estrenará próximamente en salas.



Télam: Como ya hiciste con “Nestor Kirchner, la película”, te jugaste a esquivar los patrones del documental...



Paula de Luque: No traté de correrme del documental, uno siempre tiene un par de opciones: o hacer algo convencional o romper con eso. No creo que en este caso se trate de un documental formal. Uno sale de un proceso creativo que es algo dinámico, y sigue con esa energía. Pensé que iba a ser un documental pero no la veo como una definición correcta. Sí creo que cuando la estaba haciendo era consciente de que la iba a construir cómo está construida la obra coreográfica del Araiz, el concepto de que la obra no existe, que todo es un devenir de algo sin definición. Creo que la película se mira a sí misma y que me tomé libertades qué hace años quería tomarme, y eso es muy bueno.



T: Una película con eje en la danza, no es una tarea sencilla de cámara...



PDL: En mi película hay varios tipos de cámaras, fija y en mano. Hay unos aparatos nuevos, una nueva tecnología para el manejo de las cámaras, que fue responsabilidad del DF Marcelo Iaccarino y el camarógrafo Santiago Salvini, que ya había trabajado conmigo, muy jugado, en muchos momentos él mismo entre los bailarines...



T: Por ese mismo camino, ¿podrías llegar a una definición ?



PDL: Creo que es una no-ficción musical. La forma del documental también ha ido evolucionando. A fin de cuentas todo es ficción porque está pasado por las manos y la sensibilidad de un autor que recorta una parte y deja otra, es decir una mirada propia sobre un tema, en este caso el universo creativo de Araiz, cómo se construye a sí mismo como artista. En la película también se va construyendo en ese relato, yendo y viniendo porque es no linea, va desde el presente a la primerísima infancia y viceversa.



T: Hay un pez inasible dentro de una pecera que parece clave...



PDL: Oscar nace en Bahía Blanca y se lo ve llevando un pez en una bolsita, un pez qué se convirtió en su mascota. Eso me pareció de una poética enorme. Me contó la anécdota en el living de mi casa sin darle tanta importancia, pero a mi me recordó a David Lynch cuando hablaba de atrapar al pez dorado, qué es atrapar aquello que uno encuentra en el otro. Y me parece que Oscar andaba buscando encontrar el pez dorado desde muy pequeño. Me gustó mucho esa idea.



T: Todas tus películas tiene algo de danza...



PDL: Hubo una pionera de la danza contemporánea alemana, Dore Hoyer, que fue de alguna forma la inspiradora de Oscar y de Renate Schotellius, que escribió un libro, “El arte de crear danzas” que tenía una frase “Si hay algo que puedas poner en palabras lo podes hacer con una coreografía”. La convertí en una de mis frases de cabecera... Pasa también con el cine. Creo que en las películas hay algo indecible que es eso que se llama cine, la conjunción entre imágenes y cosas no dichas. Este es mi sexto largometraje que se va a estrenar en la Argentina, aunque en realidad hice ocho, dos por encargo para el exterior, así como trabajos para televisión, pero hay algo de libertad creativa que me empecé a tomar en estos últimos años, porque en estos años de vaciamiento cultural, y traté de compensarlos con una feroz labor creativa. Creo que en esto “La forma de las horas” y “Escribir en el aire”, son un poco hermanas. En “Escrito...” se mezclan dos universos creativos, el de Oscar y el mío, indaga las formas de la creatividad, en los procesos dinámicos, de como uno siempre termina imprimiendo algo de su propia biografía dentro de su obra.