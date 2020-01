"Messi es especial", reconoció Quique Setién, nuevo entrenador de Barcelona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El nuevo entrenador de Barcelona, Quique Setién, destacó hoy que Lionel Messi es "especial" al referirse al trato que tendrá con el delantero, en las horas previas a su debut en el banco de suplentes frente a Granada, por la 20ma. fecha de LaLiga de España.



"No vamos a ocultar que Leo es un jugador especial. Es cierto que he hablado con él, como con casi todos los jugadores. He hablado lo mismo con él que con Piqué o con Neto. Con casi todos he tenido alguna conversación. Esto será lo habitual, me gusta cambiar impresiones con los jugadores y saber lo que piensan", explicó.



Messi podría jugar como falso centrodelantero en reemplazo del lesionado Luis Suárez, que tiene cuatro meses de recuperación, o la otra opción es utilizar en ese puesto al francés Antoine Griezmann.



A propósito, el ex DT de Betis admitió: "La salida de Luis es un problema, evidentemente, porque es uno de los mejores delanteros del mundo. Trataremos de minimizar esas dificultades utilizando otros jugadores que se puedan adaptar a lo que queremos".



Finalmente, contó qué tipo de fútbol desea que sus dirigidos plasmen en el césped del Camp Nou: "Espero que sea un Barcelona no sobre excitado pero sí con un estímulo importante para poner en práctica algo que hemos trabajado toda la semana. Seguro que no será cosa de un día. Me gustaría que las cosas que hagamos bien, se mantengan en el tiempo".



El debut de Setién será mañana desde las 17, hora de Argentina, contra Granada, con el objetivo de continuar en lo más alto de la liga de España.