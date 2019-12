"Messi parece que nunca tiene techo", dijo Tagliafico

El defensor del seleccionado argentino de fútbol Nicolás Tagliafico elogió al astro de Barcelona Lionel Messi, flamante ganador del Balón de Oro, de quien dijo que "parece que nunca tiene techo".



Tagliafico, defensor de Ajax de Holanda, apuntó que es "difícil mantenerse tanto tiempo como Messi a nivel de elite", en una nota concedida a EFE.



"Me encantan los deportistas que son así de exigentes y dan todo para hacerlo mejor. Que lo haga por tanto tiempo es impresionante. Todos sabemos que la carrera de jugador no es para toda la vida y se van a ir tomando las precauciones adecuadas para, si en algún momento Leo no está en la Selección, hacerlo de la mejor manera sin él”, apuntó el ex Independiente y Banfield.



Tagliafico también se refirió al entrenador de la Argentina, Lionel Scaloni, quien formó "un equipo competitivo" y produjo "un recambio" de futbolistas en el plantel.



"Hoy en día todo está muy parejo, la selección argentina no gana solo con la camiseta. Lo más importante es haber formado algo fuerte, que estemos unidos, y luego salir a competir”, indicó Tagliafico.