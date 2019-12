"No estoy desesperado por irme de Argentinos", aclaró Batallini

El delantero de Argentinos Juniors Damián Batallini aclaró hoy que no está "desesperado" por irse del club y que solo expresó el deseo de "pegar un salto" en su carrera.



En una publicación en su cuenta de Instagram, una de las figuras del "bicho", el único líder de la Superliga, aclaró que no está "desesperado" por irse del club.



"Solo dije que quiero pegar un salto pero si me toca quedarme voy a estar feliz porque Argentinos es mi casa", remarcó "Bata", de 23 años y surgido de las divisiones inferiores de La Paternal.



Batallini fue una de las figuras del equipo dirigido por Diego Dabove en la primera parte de la Superliga con dos goles en quince partidos.