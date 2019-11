"No puedo poner como prioridad mi contrato", dijo Tevez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Carlos Tevez, referente de Boca Juniors, expresó esta noche que no puede instalar "como prioridad" la renovación de su contrato, a partir de diciembre próximo, por el momento institucional que está atravesando la entidad de la Ribera.



"Boca está pasando un momento movido. No se puede poner como prioridad mi contrato", sostuvo a Fox Sports el delantero xeneize, que ingresó en la segunda mitad del partido con Lanús (1-2), por la undécima fecha de la Superliga.



El equipo que dirige el DT Gustavo Alfaro consumó su segundo tropiezo consecutivo (anteriormente había caído con Racing por 1-0) y descendió del primer al cuarto lugar en las posiciones.



"Nunca puse mi nombre antes que Boca. Nunca falté a un entrenamiento. Soy un jugador que siempre cumplí en lo profesional" remarcó el atacante, de 35 años, cuyo vínculo con la entidad xeneize finaliza en diciembre venidero.



Tevez apuntó que "me banqué la situación de jugar poco durante el año y trato de alentar a mis compañeros para levantar cabeza desde donde me toque. Quiero disfrutar estos seis partidos (hasta la finalización del año) que son únicos", sostuvo el también ex jugador de Manchester City y Manchester United (ambos de Inglaterra), Corinthians, de Brasil, y Juventus, de Italia, entre otros clubes.



Tevez admitió también que "la dirigencia que venga" será la que resolverá o no su continuidad en la entidad. "Pueden tener otro proyecto y me parece bárbaro", espetó el oriundo de Fuerte Apache, que manifestó que si ambas partes quieren "en cinco minutos" se arregla una nueva vinculación con el club.



El delantero consideró que Boca "necesita salir de esta situación lo más rápido posible. Si nos ponemos a pensar, todavía nos está costando la eliminación ante River", dijo Tevez, en relación a la frustración que representó haber quedado al margen de la Copa Libertadores en una nueva semifinal.



"River hoy tiene mucha más confianza y eso hizo que Boca no le pudiese ganar. En otra época era diferente; ellos ganaban todos los torneos pero nosotros le ganábamos los clásicos", advirtió.