"No renovar con el PJ no me pone en un aprieto, porque no estoy atado a un cargo"

A 48 horas de haber asumido al frente del histórico bloquismo, Luis Rueda habló con este diario y aseguró que la clave del triunfo de su espacio fue convocar a todos y garantizar el debate interno. En la antesala de las legislativas nacionales 2021 mostró su preferencia por renovar la sociedad con el peronismo, aunque dijo que la última palabra la tiene la Honorable Convención y hasta aseguró que no tendría problemas en abandonar el cargo que tiene en el Gobierno (está al frente de la Unidad Gobernación) si sus correligionarios decidieran buscar otros horizontes. Por otra parte, habló de extender los mandatos partidarios de 2 a 4 años.

-Usted no viene de una familia vinculada a la política, ¿cómo fue que se le ocurrió incursionar en política?

-A los 18 años, un exdiputado me buscó para ser delegado de la Juventud bloquista en Pocito. No tenía intenciones de ocupar un cargo y en ese momento estaba Andrés Chanampa que quería presidir la Juventud, lo acompañé en la primera conducción y empezamos a fortalecer el grupo de trabajo de jóvenes.

-Cuesta creer que alguien ingrese a la política sin pretender un cargo

-Cuando hablé con Chanampa le dije que no quería ningún cargo en la conducción, que solamente iba a acompañar y que no sabía si iba a seguir participando después, porque estaba estudiando y trabajando en ese momento. Armamos un buen grupo de trabajo y lo fortalecimos.

-¿Qué le aporta Laura Adámoli como vicepresidenta del partido?

-Laura ha sido y es fundamental, ella ha sumado a otros sectores que estaban alejados del partido. Ella me dice que yo tomé la posta de convocar y la convoqué a ella también. Creo que va a tener mucho protagonismo en el partido, ya se nota que quiere hacer muchas cosas. Lo primero que me dijo es que no le importaba el lugar, sino que quería trabajar como una mujer más y ella sumó algunos sectores a los que a mí me costaba llegar. Laura ha sido muy importante en esta unidad.

-Si bien hubo lista de unidad, se hace cargo de un partido con muchas divisiones y heridas…

Las heridas se sanan convocando a todos. Ahora en la lista hay dirigentes del otro sector, nos están acompañando. Que Graciela Caselles haya estado en mi asunción o cuando fue la votación para que yo sea el nuevo presidente, me parece una madurez política importante…

-¿Significa algo la presencia de ella? Usted mismo dijo en la campaña que Caselles le decía una cosa a usted y después hacía lo contrario, ¿confía en Caselles?

-Ella misma lo ha dicho, que después de tantas idas y vueltas… yo siempre confío, confió en los que dicen que quieren hacer algo por el partido, en los que quieren trabajar por el partido, yo confío.

-Usted habla renovación, pero Caselles va por su cuarto mandato seguido de diputada nacional y completó 5 de presidenta. ¿Usted promete renovar permanentemente?

-Hay que renovar permanentemente, porque se genera un desgaste. Graciela sentía ese desgaste. Es más, ella en el último tiempo me lo decía y en las últimas reuniones había muchas críticas. Obviamente que cuando vaya pasando el tiempo me va a pasar a mí también. Es importante que haya una oxigenación.

-¿Cuántos mandatos cree que serían suficientes como para no llegar a ese desgaste que sufrió ella?

-Los que sean suficientes para poner de pie al partido de nuevo. Obviamente que habrá mucho diálogo y debate y de ahí se definirá quien tiene que seguir. Yo dije hace un tiempo que hay que modificar la Carta Orgánica y que los periodos tiene que ser de 4 años, porque en 2 años es muy difícil, se termina una interna y empieza otra y encima, en medio de una elección y mientras otras fuerzas hablan de elecciones generales, nosotros estamos con una interna. No me dieron los tiempos y por la pandemia no se pudo debatir.

-¿Va a insistir?

-Creo que 4 años es un buen tiempo para llevar adelante una gestión.

-¿Qué les va a decir a los que sostengan que quiere modificar las cosas a su conveniencia?

-Yo ya lo dije antes, eso fue en enero, no lo digo ahora porque soy presidente. Yo lo planté no por mí, sino para todos los que vengan. Es muy poco 2 años, cada 2 años hay internas y se dan poco antes de en una elección general. Pero esto depende de la Convención y hay que ser respetuoso de todas las opiniones.

-¿Hay margen para que algunos otros departamentos desistan de la interna y acuerden una sola lista?

-Obvio, vamos a seguir dialogando. Con varios departamentos hemos podido avanzar. Ahora con Graciela que se ha sumado con sus dirigentes, ella quiere aportar para que en esos departamentos haya unidad.

-Independientemente de que dice que lo discutirá en su momento la Convención, ¿en lo personal cree que el PB debe renovar la sociedad con el PJ para las legislativas 2021?

-El justicialismo siempre ha sido un partido socio, pero yo dije al momento de convocar a todos que no voy a imponer nada, puedo sugerir…

-¿Y qué sugiere?

-Sugiero que se dé el debate. Hay otros sectores que en estos días trataron de meterse en la discusión o llevar su candidatura en base a esto, o sea discutir ya un frente electoral. Lo vamos a discutir como corresponde en el partido y la Convención.

-Se supone que si trabaja al lado del gobernador Uñac y es un hombre de confianza, debería bregar para la continuidad del frente…

-No, no se supone nada. Yo he sido muy respetuoso porque creo que el frente electoral con el PJ le ha hecho muy bien a San Juan, he colaborado y trabajo con el gobernador, pero él es muy respetuoso de lo que decida el bloquismo. Serán los dirigentes los que definan. Hay algunos que criticaban al frente, pero lo habíamos decidido todos. En la última Convención, se eligió por unanimidad el frente electoral. Ahora, con otros sectores que se han sumado, va a haber más debate y está bien que así sea.

-¿Si no pudiera sostener el frente, se vería en un aprieto?

-No, no renovar con el PJ no me pone en un aprieto, porque no estoy atado a un cargo. El año pasado renuncié a una diputación nacional, porque me parecía que desde acá podía trabajar mucho más cercano al bloquismo. Nunca me he atado a un cargo, vengo trabajando desde abajo, como militante. Y obviamente que al momento de asumir esta responsabilidad de presidir el partido he analizado que es una posibilidad de que tenga que abandonar el lugar que ocupo si los correligionarios elijen otro frente.

-¿Cómo va a hacer para atraer a los dirigentes que se fueron del partido y aún no han vuelto?

-En la asunción estuvo Eduardo Pósleman acompañando como un afiliado más y también Pedro Medina, que estaba en un sector disidente. Todos se están sumando, creo que les ha caído muy bien que convoquemos a todos y que haya debate.

-Hace poco declaró en otro medio que no descarta ser candidato a gobernador en 2023, ¿fue un error hablar de eso con tanta anticipación?

-No, no fue un error. Me preguntaron si yo estaba dispuesto a asumir en alguna oportunidad un cargo mayor, me preguntaron por la gobernación y les dijo que estoy dispuesto a lo que mi partido decida. El justicialismo llevó en las PASO del año pasado dos precandidatos a gobernador y yo mencioné que el PB puede llevar un precandidato propio, no yo sino cualquier otro que llegara posicionado.