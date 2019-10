"No se puede tapar el deseo", asegura la protagonista de la nueva comedia de HBO

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La actriz estadounidense Kathryn Hahn, protagonista de “Mrs. Fletcher”, miniserie de comedia que estrena HBO mañana a las 23.30 y que sigue a una mujer que se redescubre a sí misma y a su sexualidad a partir del síndrome del “nido vacío”, afirmó que “no se puede tapar el deseo”.



“Creo que raramente tenemos la posibilidad de ver a una mujer de esta forma”, aseguró la histriónica Hahn a diversos medios de comunicación entre los que se encuentra Télam, en referencia a la apuesta que hace la serie por mostrar a una mujer soltera que a partir de que su hijo deja el hogar para ir a la universidad “finalmente tiene la posibilidad de explorar quién es”.



Hahn es Eve Fletcher, la “señora” (Mrs. en inglés) del título que, a lo largo de siete episodios y producto de la marcha de casa de su hijo Brendan (Jackson White), se ve forzada a enfrentarse en la madurez a su soledad y sus frustraciones.



Basada en el bestseller homónimo del escritor y guionista Tom Perrotta, nominado al Oscar por el guión de “Secretos íntimos” y autor del libro “The Leftovers”, que HBO ya adaptó recientemente, “Mrs. Fletcher” está concebida como una historia de iniciación dual: la de Eve como una mujer soltera y la de su hijo al salir al mundo real lejos de la secundaria y las aplicaciones de citas.



“Tuve un montón de empatía por esta mujer cargada con el lastre de tantas etiquetas e identificaciones que la sociedad le ponía, que ella ya no sentía suyas”, afirmó Hahn sobre Eve, quien aún a pesar de estar “divorciada hace diez años todavía vive como 'la sra. Fletcher'”.



La actriz de “El club de las madres rebeldes” y la serie “Transparent” -entre muchos otros créditos- aseguró que conocía “a muchas mujeres que todavía conservan los apellidos de sus ex maridos” y que creía que es algo “raro” que en los últimos años “está cambiando”.



“Eve intentó ser buena durante toda su vida y no le sirvió de mucho a su alma. Finalmente tiene la posibilidad de explorar quién es, y es a través de esta caja de Pandora que es la pornografía en internet que puede ser temeraria, peligrosa”, explica Hahn, acerca del camino que su personaje encontrará para redescubrir su sexualidad, suprimida durante años.



“Básicamente está teniendo una aventura consigo misma. Puede verse como esta mujer sexualizada y atractiva; creo que los primeros capítulos es como si estuviera de luna de miel, se está enamorando de nuevo de sí misma”, añadió la actriz, quien valoró la búsqueda de Perrotta por abordar desde una mirada refrescante la sexualidad de una mujer bien entrada en los 40.



Para Hahn, los espectadores suelen tener “la mirada masculina de la pornografía” y en cambio “Mrs. Fletcher” elige tomar otra perspectiva, una que no “encasilla” la experiencia sensual de las mujeres.



“No se puede tapar el deseo. Creo que el porno, este despertar sexual de Eve, es un sustituto de su búsqueda existencial de significado, de quién es ella misma”, dijo Hahn, y añadió que a partir de cierta edad la sociedad intenta “encasillar a las mujeres en estas categorías de 'maternidad' o 'menopausia' cuando en el interior su experiencia como mujer, su sexualidad, está bien viva”.



Para la actriz, un factor vital para que el proyecto funcionara es que Perrotta, que además de guionista es el máximo responsable creativo de la serie, “se rodeó de mujeres muy fuertes” que pudieran brindar una perspectiva de la que él carecía.



“Era importante para mí -y él lo comprendió- tener un equipo de directoras mujeres; una productora genial, Helen Estabrook; un grupo de guionistas repleto de mujeres. Tuvo siempre la mente abierta y flexible y entonces pudimos usar esta gran obra literaria, su libro, como un documento del cual partir hacia adelante”, lo elogió.



El primer episodio de “Mrs. Fletcher” podrá verse desde mañana a las 23.30 por el canal premium HBO y a su término a demanda en la plataforma de streaming HBO GO.