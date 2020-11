“No somos delincuentes”, el descargo que realizó uno de los hijos del Aparcero Mayor

El Aparcero Mayor de Cuyo, Jorge Darío Bence, cumplió el lunes pasado 90 años. Esto generó que sus familiares organizaran un festejo en una parrillada. Según contaron que el mismo fue previsto de esa manera para cumplir con los recaudos sanitarios y evitar la propagación del coronavirus teniendo en cuenta que estos locales están habilitados con todos los protocolos.

Sin embargo, ese encuentro terminó con la irrupción de la policía cerca de las 2:15 de la madrugada del martes, de acuerdo a lo que precisaron en Relaciones Policiales.

Flagrancia detalló que 24 personas mayores de edad y 4 menores fueron relevados con sus nombres y trasladados a la comisaría para seguir los requerimientos de rigor. En ese contexto, Javier Recabarren utilizó sus redes sociales y aclaró esta situación.

“Salgo a dar la cara por no ser un delincuente, salgo a decir presente traigo en mis manos verdad”, así comenzó el posteo del reconocido locutor sanjuanino. Ahí aprovechó la oportunidad y cuestionó el tratamiento que los medios de comunicación dieron a la noticia “ustedes causan espanto con falsos titulares, involucrando gente que no estuvo”, sostuvo el profesional.

En ese orden de ideas, Recabarren dijo que el “único error que reconocemos es el exceso de horario”. Además, precisó que el lugar (parrillada ubicada en Libertador y Circunvalación) contaba con las habilitaciones correspondientes y ellos mantuvieron el distanciamiento social y el uso del barbijo.

“Yo particularmente, Javier Recabarren, no me arrepiento de haberlo visto sonreír cuidándose tras un barbijo a mi querido padre al cumplir los 90 años. No muchos hijos van a poder entenderme ni hago apología de esto”, detalló.

Recabarren mencionó que el local no estuvo abierto solamente para ellos, sino que es un negocio que trabaja durante la semana. “Nosotros para no romper protocolos en casa decidimos asistir allí”, indicó.

A su vez, Javier explicó que ellos no estuvieron detenidos. “No somos delincuentes, tan solo rompimos límites horarios y a causa de eso nos hemos hecho cargo de la responsabilidad que esto amerita”, concluyó.

Sobre el final volvió a cuestionar el accionar de los medios, pero agradeció el apoyo de aquellos que le enviaron un mensaje de texto y se solidarizaron con él y sus familiares.