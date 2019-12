"Ojalá Pusineri encuentre el equipo", deseó Pablo Moyano, vice de Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vicepresidente de Independiente y dirigente gremial de Camioneros, Pablo Moyano, deseó hoy que el nuevo entrenador, Lucas Pusineri, encuentre "el equipo" para la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



“Para la llegada de Pusineri fue importante su sentido de pertenencia. Habíamos hablado con él ya hace 2 años, antes de que firmara Ariel Holan. Nos había quedado esa cuenta pendiente. Ojalá pueda encontrar el equipo y que seamos protagonistas en las cuatro competencias”, apuntó Moyano en una nota con Proyecto Fútbol.



Independiente tuvo un año irregular desde lo deportivo y le costó el puesto a Ariel Holan, Sebastián Becaccece y luego a Fernando Berón -interino sin demasiados resultados-.



De hecho, el conjunto de Avellaneda está 15to. en el campeonato, con apenas 21 puntos, aunque jugará Copa Sudamericana contra Fortaleza, de Brasil, el jueves 13 de febrero.



“Vamos a hablar con Pusineri para ver si es conveniente armar una secretaría técnica”, aseguró.



Por otro lado, Moyano recordó: “Sebastián Beccacece pidió algunos refuerzos, los trajimos y no rindieron. Por darle los gustos a los entrenadores, después pasa lo que pasa con algunos jugadores. Pero no siempre es así. De Silvio Romero decían que no le hacía un gol a nadie, hoy es el goleador del torneo y eso no se valora”.



Además, el vicepresidente aseguró que "no hay ofertas" por el momento para llevarse a jugadores pero adelantó que en caso que lleguen serán "analizadas", como en el caso del arquero Martín Campaña, uno de los que quiere seguir su camino en otro club.



"Ahora tienen que volver Braian Romero y Leandro Fernández y ambos van a ser tenidos en cuenta”, cerró.