"Oportuncrisis": tres claves para transformar la crisis en oportunidad para tu emprendimiento

Por Tory Uranga (*)







¿Escucharon alguna vez la frase: "En tiempos de crisis algunos lloran y otros venden pañuelos"? ¿Cómo reaccionamos en momentos difíciles?. ¿Sos de las o los que frente a la crisis se paralizan o lo que es peor de los que deciden "tirar la toalla" con tu proyecto?. ¿O de las o los que se regocijan frente a la queja constante en vez de tomar acción para avanzar?.



Si la respuesta es que te cuesta ponerte en acción, es entendible, ya que a muchas emprendedoras y emprendedores les pasa que, frente a una crisis, les resulta muy difícil salir de "la zona de confort", por miedo, incertidumbre o simplemente por desconocimiento de "lo nuevo". De este modo, dejan de creer en sus proyectos y en ellos mismos sin ver una salida.



Por eso quiero compartirles tres claves para poder transformar la crisis en una oportunidad de crecimiento.



Clave 1: Ser creativa/os. Si por ejemplo, tus productos son zapatos y no se venden como antes, una buena táctica es crear productos que complementen la oferta inicial como pueden ser: accesorios para zapatos, organizadores de calzado (siguiendo la tendencia "Marie Kondo") o por qué no ofrecer productos para mantener la limpieza de los mismos. Un tip extra: sumar tutoriales en tus redes para que te posicionen de manera destacada con tu marca y a su vez, ofrecer contenido valioso a la audiencia.



Armar una super oferta con los productos que quedan en stock hace mucho tiempo o sumarlos como complementos (de regalo) para quienes adquieran productos nuevos.



Enseñar lo que sabemos hacer. Hoy con el auge de los Talleres, Workshops y Cursos online, es posible transmitir conocimientos a personas que estén interesadas en crear sus propias líneas de zapatos. ¡Y lo mejor es que con Internet es posible hacerlo a todas partes del mundo!.



Clave 2: Ponerse en los zapatos del cliente. En momentos de crisis los clientes no tienen dinero, están estresados, no tienen tiempo. Por eso, este es un momento ideal para demostrarles y hacerles sentir que importan.



Para lidiar con presupuestos ajustados, existen plataformas de pago como Mercado Pago, Todo Pago, Paypal para poder brindarles financiación y no perder la venta. Si bien se descuenta un porcentaje de la venta hecha (como comisión de la plataforma) abre la posibilidad de tener un cliente nuevo, que además toma confianza y es muy probable que quiera volver a comprar por tu excelente atención.



¿Clientes estresados? No hay nada mejor que sacarle una sonrisa a quien está preocupado o pasado de cansancio que dándole algo que no esperaba. Puede ser una postal de agradecimiento, un producto o servicio adicional que lo sorprenda o por qué no un voucher de descuento con fecha de vencimiento o una gift card (tarjeta de regalo) con crédito para utilizar en una próxima compra.



Si se trata de poco tiempo, una excelente opción es contar con una tienda online.



Para las y los que venden servicios por ejemplo, plataformas como zoom, appear.in, Skype resultan un espacio propio para ofrecer asesorías o consultorías online (que resumen tiempo y permiten trabajar donde quieras, sin límites geográficos).



Clave 3: Aprovechar al máximo las redes sociales. En momentos de crisis todos necesitan entretenerse y las redes son un canal donde todas y todos pasamos horas. Por eso, es momento de brillar allí con tu marca. Generar contenido que inspire, entretenga, eduque y acompañe los intereses de nuestra audiencia es fundamental para generar los resultados deseados a través de las redes sociales.



En resumen, en toda época, pero sobre todo en tiempos difíciles, ser creativas/os, entender al cliente y su contexto y entregar contenido y recomendaciones de valor son tres aspectos claves para trascender el momento y pasar de crisis a oportunidad.







(*) Capacitadora global de emprendedores especializada en comunicación persuasiva, marketing emocional y ventas de alto impacto.