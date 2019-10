"Perdón", la palabra de moda entre la clase política chilena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La palabra "perdón" se puso de moda estos días entre muchos de los representantes de la clase política chilena, desde que el presidente Sebastián Piñera la utilizó en un discurso televisado en la noche del martes.



"Pido perdón", "ofrezco mis disculpas", "hago un mea culpa", son las frases que distintos políticos pronunciaron en entrevistas periodísticas o colgaron en las redes sociales por no haberse anticipado al estallido de violencia que sacude al país desde hace una semana.



Piñera inauguró la moda cuando admitió que "es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud".



"Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", apuntó.



Luego le siguieron muchos otros, como fue el caso hoy del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien cuando se anunció el aumento del precio del boleto de subterráneo, disparador de las protestas, sostuvo que "quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja", en alusión a las quitas que rigen para los pasajes en los horarios de menor actividad.



La frase mereció durante días el repudio del público, que la consideró como una muestra de las distancia entre la clase gobernante y la sociedad.



"Entiendo perfectamente la molestia que causaron mis palabras hace un par de semanas. Humildemente, yo pido perdón. Esas palabras no reflejan lo que siento, no reflejan lo que creo", se disculpó hoy en una declaración recogida por muchos medios de prensa locales.



La cadena de pedidos de perdón abarcó también a la intendenta de la Región Metropolitana de Santiago,



Karla Rubilar, quien en declaraciones al Canal 24 Horas reproducidas por el Mercurio se refirió al mensaje de Piñera.



"Creo que muchos de nosotros debemos pedir perdón, yo también lo pido, fui parlamentaria por doce años, pido perdón por todo lo que no haya hecho o haya dejado de hacer y que podría haber hecho; yo creo que somos muchos los que tenemos que pedir perdón", dijo Rubilar.



A su vez, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, sostuvo que el pedido presidencial de perdón debe llegarle a "todos los que hemos sido parte muchas veces de la élite, de los privilegios y no hemos tenido la capacidad de ver el sacrificio que las personas han todos los días para sacar adelante sus vidas y hemos visto esto desde los libros, desde lo técnico".



Las voces no llegaron solo desde el gobierno o el oficialismo.



El senador Felipe Harboe, del centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD), hizo su mea culpa desde su banca en el Congreso.



"Si en lo que a mí compete hay que pedir disculpas, las pido humildemente, por no haber hecho todo lo posible para mejorar las condiciones de mi país", dijo.



Esos y muchos otros pedidos de perdón se conocieron en medio del mayor estallido social reportado en Chile desde el regreso de la democracia, con masivas protestas y extrema represión que dejaron al menos 18 muertos, cientos de heridos y detenidos en más de un millar de actos de violencia en todo el país.