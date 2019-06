Fernández: “¿Por qué no pensar en Uñac como presidenciable a futuro?”

Llegó temprano, desayunó con Sergio Uñac, se encontró con la militancia, brindó una conferencia de prensa, participó del desfile por el Día de la Bandera, se reunió a solas con dirigentes políticos provinciales y almorzó con el primer mandatario, José Luis Gioja, intendentes, ministros y diputados. Todo eso hizo el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las 8 horas que permaneció en la provincia. Antes de irse, se dio unos minutos para charlar con DIARIO HUARPE. Además de ponderar las condiciones del gobernador sanjuanino, habló de la necesidad de desarrollar la minería, dijo que con Cristina, su compañera de fórmula, han aprendido a convivir con las diferencias y mirar para adelante, castigó a Macri y aseguró que no viene a vengarse de los jueces que investigan a la expresidenta.

-¿Usted dice que lo peor sería caer en default, ¿le va a plantear al FMI que hay que renegociar los términos de la deuda?

-Lo que yo creo es que evidentemente hay que buscar salidas alternativas, porque Macri está vaciando las arcas del Banco Central y porque vamos tener muchas dificultades para producir dólares para poder pagar. Hay que hablar con el Fondo, lo que no quiero es utilizar palabras que puedan ser entendidas del modo equívoco en el mundo.

-¿El Gobierno nacional metió mano con tal de que no lograran la unidad?

-No, sí logramos la unidad. ¿Cómo que no logramos la unidad?

-No está Pichetto, no está Lavagna, no está Urtubey…

-Logramos la unidad. La unidad se logró el día que con Cristina y Sergio (Massa) nos abrazamos y fuimos juntos. La unidad está lograda, absolutamente.

-Yéndose con Macri, ¿lo de Pichetto tiene vuelta atrás?

-Ese es un problema de Pichetto, no es un problema mío.

-Siempre reivindicó la forma de hacer política de Néstor, ¿Qué va a replicar de esa forma en su Gobierno?

-Con Néstor hicimos un Gobierno muy abierto, hicimos un Gobierno muy plural donde llegaban socialistas, radicales, independientes y no perdían la condición de tales y yo quisiera que sigamos haciendo eso.

-Su misión ahora es convencer al electorado para que los voten, ¿las críticas que tuvo en su momento a Cristina hace más difícil esa tarea?

-No. La mejor prueba de que hay que terminar con el tiempo de discordia somos Cristina y yo. La verdad es que lo que dije es lo que creía y lo que creo y Cristina escuchó y respeta, en algunas cosas cree que tengo razón y muchas otras no. Pero ya está, lo que nosotros tenemos que mirar es para el futuro.

-Hay un sector de la población que no le gusta las propuestas que presenta la grieta, ni Macri ni ustedes. ¿Cómo se hace para captar ese voto?

-Hablándoles, no promoviendo la división como hace Macri. Yo quiero terminar con la división de los argentinos, no vamos a ningún lado divididos. Tenemos que ser capaces de construir una alternativa entre todos y ahí tiene que intervenir absolutamente todos. Hay que construir otras páginas, con otras lógicas distintas a las que se usaron hasta el día de hoy.

-¿Qué quiere decir que hay jueces que van a tener que dar explicaciones por las causas contra Cristina?

-He estudiado cada una de esas causas y no hay nada. Dar explicaciones es ante el Consejo de la Magistratura por lo que escribieron, no ante mí. Yo no vengo con ansias de venganza contra nadie. Lo más sano para un país, para una república, es tener una Justicia independiente, una Justicia que no dependa del poder político y eso es lo que quiero, en eso vengo a trabajar.

-¿Por qué eligió San Juan para una de sus primeras visitas de campaña?

-Es una provincia que yo quiero mucho y el gobernador Uñac está haciendo muy bien las cosas, por ejemplo no es poco tener mucho menos desocupación que la media nacional en este contexto de crisis que está generado el Gobierno de Macri. Logró continuar con lo que venía haciendo Gioja. Además, hizo una gran elección logrando la unidad del peronismo y eso debe ser un modelo para nosotros.

-Habló muy bien de Uñac hace minutos atrás, dijo que le ve trascendiendo los límites de la provincia, casi que lo puso como presidenciable a futuro…

-Por qué no pensar en Uñac como presidenciable a futuro. Es un hombre joven, es un buen gobernador, si no se equivoca va a seguir haciendo una muy buena carrera como hasta aquí.

-¿Le dice esto a todos los gobernadores jóvenes?

-No, Uñac es particularmente un hombre muy joven. Igual, el peronismo una nueva dirigencia de gobernadores que es muy valiosa. Hablo de Borde, por ejemplo, que creo que es muy valioso también.

-¿Es bueno para el país que a tan poco tiempo de haberse discutido el aborto, se proponga debatirlo de nuevo?

-Es que no se resolvió el problema. Ve las marchas y la demanda social y te das cuenta de que no está resuelto el problema. Si nos quedamos tranquilos pensando en que está resuelto, es una ficción.

-¿Si se aprueba, no corre el riesgo de que la otra mitad quede disconforme?

-Bueno, pero es un tema que tenemos que discutir. Porque que el aborto sea legal, no quiere decir que sea obligatorio. La que no quiere abortar no está obligada a abortar. Los que somos católicos y no queremos promover el aborto, no abortaremos. Ese es un problema de conciencia y los problemas de conciencia son otra cosa. Lo que sí digo es que todos nosotros deberíamos estar muy dolidos sabiendo que en el último mes, dos mujeres se murieron por abortos mal practicados.

-La inflación es uno de los grandes problemas no resueltos, ¿cómo van a hacer para bajarla?

-Este es un tema muy serio que no se resuelve con dos o tres medidas, si alguien le dice eso no le crea. Hay que estudiarlo muy bien, que no necesita de promesas livianas como hizo Macri para después no cumplir. Yo lo que pretendo es que la gente tenga previsibilidad y que los sectores más débiles dejen de sufrir con permanentes aumentos de precios. Yo le podría decir que vamos a sacar el IVA para la Canasta Familiar y así abarataremos el precio, pero eso no resuelve el problema inflacionario. No hay medidas sueltas, debe ser una solución integral.

-¿Va a poner en agenda nuevamente el proyecto del túnel de Agua Negra?

-Todo lo que signifique conseguir más pasos hacia el Pacífico, debe ser materia primordial para la gestión que viene.

-¿Qué lugar va a tener la actividad minera si es presidente?

-Debe ser una política de Estado y lo va a ser, hay que desarrollar la minería. En esta política miramos a provincias como San Juan, porque viene desarrollando una minería responsable. Hay países como Chile que viven de la minería y el potencial que nosotros tenemos nos obliga a hacer mucho más.

