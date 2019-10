¿Puede causar problemas de salud el cigarrillo electrónico?

Desde su lanzamiento, captó a miles de usuarios que buscaban por distintos motivos probar el vapeo. Sin embargo, hoy, con cifras alarmantes de heridos y víctimas fatales, se revelan los secretos detrás de la nueva adicción.

Un estudio publicado por el New England Journal of Medicine, acerca de las victimas fatales por vapeo, los científicos encontraron los mismos tipos de daños pulmonares similares a los de la inhalación de químicos altamente tóxicos. Los investigadores pertenecientes a Mayo Clinic aseguraron que las patologías no se deben a una neumonía lipídica, como muchos otros sugirieron, sino daños similares a los que suceden cuando los pulmones están expuestos a los gases químicos.

Algunos cigarrillos electrónicos se parecen a los cigarrillos, cigarros o pipas tradicionales. Otros, en cambio, parecen bolígrafos, memorias flash o tienen un diseño completamente diferente. Los cigarrillos electrónicos pueden desecharse o recargarse. La mayoría de la gente usa un cartucho, que cuando es desechable se conoce como “pod”, o tiene un tanque recargable que contiene el líquido o jugo electrónico. Ese líquido generalmente contiene nicotina, saborizantes, glicol propileno y glicerina vegetal.

A mitad del año 2019, los departamentos de salud estatales en los Estados Unidos reportaron más de 800 posibles casos de enfermedades pulmonares graves asociadas con el uso de dispositivos para vapear y la Asociación Médica Estadounidense instó a la población a que lo dejen de hacer. Estos casos plantearon la inquietud de que vapear puede causar daño pulmonar. Por otro lado, Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron que se dejen de usar productos de cigarrillos electrónicos, mientras la organización investiga la causa de las enfermedades pulmonares.