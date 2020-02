"Quería tener revancha en Buenos Aires", se lamentó Schwartzman, afuera del Argentina Open

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano y máximo favorito al título en el Argentina Open, lamentó hoy abandonar el torneo por una lesión muscular ya que deseaba "tener una revancha en Buenos Aires", donde perdió el año pasado la final ante el italiano Marco Cecchinato.



"Quería tener revancha en Buenos Aires por lo del año pasado. Venía jugando en un alto nivel de tenis, de llegar a la final en Córdoba y acá estaba en semifinales con las mejores condiciones posibles para avanzar y hasta ganar el título", explicó el "Peque" en la rueda de prensa que ofreció para anunciar oficialmente su salida del ATP porteño.



La lesión del "Peque", según la resonancia magnética a la que fue sometido esta mañana, era un "pequeño desgarro" en el músculo aductor mayor de la pierna izquierda y lo incomoda para desplazarse, reveló a Télam una fuente del entorno del tenista.



Schwartzman se lesionó el viernes en el final del último set del partido de cuartos de final que le ganó en forma increíble al uruguayo Pablo Cuevas (48) por 5-7, 7-6 (13-11) y 7-5, que se extendió por tres horas y 41 minutos, en el partido más largo en los veinte años del torneo que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



"En el match point que tuve (con el marcador en su favor por 5-4) sentí un tirón, como quedó a la vista en e partido, y me di cuenta que no era algo bueno. La única esperanza que tenía era haberme equivocado en mi sensación, por eso esperé hasta el final para tomar la decisión de no jugar", añadió el tenista, visiblemente apesadumbrado.



El "Peque" ganó los dos últimos puntos ante Cuevas en una pierna y casi sin moverse, apostando todo a tirar "winners", lo que le valió la ovación del estadio que lo despidió como un héroe en reconocimiento al esfuerzo que había realizado.



"Terminé el partido tirando por demás y Cuevas colaboró un poco para que yo gane, esa es la verdad. Consideré la posiblidad de jugar desgarrado en semifinales sólo por tratarse de Buenos Aires, en otro lugar ni siquiera lo hubiera pensado" aclaró el "Peque".



El tenista de 27 años y surgido del club Náutico Hacoaj maduró mucho la decisión ya que perderá los puntos que había obtenido el año pasado cuando perdió la final del Argentina Open ante el italiano Cecchinato, y además también lo inquietaba saber como respondería su rival, el portugués Pedro Sousa, afectado por una molestia muscular.



Sousa, quien ingresó al torneo como 'lucky loser' (perdedor afortunado), avanzó sorpresivamente a las semifinales tras imponerse al brasileño Thiago Monteiro por 7-6 (7-5) y 6-4.



"Los médicos me recomendaron no jugar porque de hacerlo puedo estar casi un mes afuera, ya que el músculo podría abrirse mucho más. Los plazos de recuperación serán de dos a tres semanas como cualquier desgarro y seguramente volveré a jugar en la gira de cemento", concluyó Schwartzman.



El "Peque" se perderá, además de las semifinales del Argentina Open, el ATP 500 de Río de Janeiro, algo que lamenta mucho ya que en 2019 había caído en la ronda inicial y este año podía sumar muchos puntos, también el ATP 250 de Santiago, Chile, y llegará con lo justo a Indian Wells, el primer Masters 1000 del año que comenzará el 12 de marzo.