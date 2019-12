"Queríamos ubicarnos lejos de la grieta", dice Ramón, jefe del bloque que sumó a ex Cambiemos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el mendocino José Luis Ramón, aseguró hoy que ese espacio que integra junto a tres diputados que conformaban Juntos por el Cambio y otros legisladores provinciales, aspira a ubicarse "lejos de la grieta" para tener "la posibilidad de terciar en esta pelea que están dado los dos bloques mayoritarios" de la Cámara baja.



Ramón justificó de esta manera la decisión del gremialista de Uatre Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Beatriz Ávila (Tucumán) y Antonio Carambia (Santa Cruz), quiénes se alejaron del interbloque de Juntos por el Cambio y, junto con otros cinco diputados de otras extracciones formaron el nuevo bloque.



"Queríamos poder ubicarnos en un lugar que quede lejos de la grieta y tener la posibilidad de terciar en esta pelea que están teniendo estos dos grandes espacios, que nos ha metido a los argentinos en un brete, con una economía estancada", aseguró el mendocino en declaraciones a FM Concepto.



Tras cuestionar al gobierno del presidente Mauricio Macri, al sostener que "se olvidaron de los intereses de muchas familias", Ramón dijo que "se están despertando ahora de que el 27 de octubre cambió la realidad".



En torno de los 3 diputados que se alejaron de Juntos por el Cambio, Ramón recordó que el Gobierno "se olvida que Carambia, de Santa Cruz, tiene sus propios votantes; que Ansaloni pertenece a Uatre y es además presidente del partido Fe y tiene sus propios votos, y que Avila tiene su propio partido y su impronta, y eso tiene un valor, que estos señores que no están bien educados confunden, están equivocados".



Respecto a las críticas de Macri a la decisión de los legisladores y su pedido para que "devuelvan sus bancas" a través de su cuenta de Twitter, Ramón dijo que "a los que piden las bancas me gustaría preguntarles qué pasa con el señor (Miguel) Pichetto, le pidieron la banca?", se preguntó en referencia al ex senador justicialista que integró la fórmula junto al presidente Macri.



"Se trata de diputados que hacen política cara a cara y no en una red social", aseveró el legislador, quien afirmó que "manifiestan su enojo por Twitter en vez de tener una conversación previa.



Finalmente, Ramón anticipó que ese espacio respaldará el proyecto de Presupuesto 2020 cuando sea tratado en la Cámara baja, al señalar que "hemos acompañado todos los presupuestos anteriores porque es una ley constitucional que necesitamos que rija porque si no el que está gobernando se puede tomar del presupuesto anterior y gobernar como se le ocurra, pero lo queremos estudiar".