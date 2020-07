Sabes lo que extraño? La indiferencia de mucha gente con la que voy o que me cruzo en la misma vereda que camino. Eso que me hace sentir una clandestinidad expuesta, que me gusta. Una clandestinidad al aire libre. Llevar mi identidad en cada uno de los objetos que llevo en mi cartera, el libro que estoy leyendo, un escrito a medio hacer en mi cuaderno de tapas amarillas, mi obsesión por todo eso y, mi lapicera con pluma que no presto…colgar del hombro izquierdo mi cartera…un objeto identitario con el que voy y vengo por las calles…ese ir y ese venir por las calles, es lo que extraño. Extraño encontrarme con un amigo y caminar juntos, o con un ex-alumno y apretarnos las manos. Mi mirada abajo, sin esconderme. Esa indiferencia sin altivez y sin desprecio que nos cruza, los encuentros, el apretarnos las manos con el otro, define a la ciudad. Le da el concepto de “Lugar”.

¿Sabes lo que extraño? Entrar al café y buscar la mesa donde puedo leer o mirar por el vidrio hacia la calle. Pararme en el puesto de revistas, a mirar los titulares. Entrar en la librería y buscar pacientemente un libro en los estantes de “Literatura”, y después llevarlo en la mano para hojearlo mientras espero cruzar las calles o cuando camino por la plaza.

¿Sabes lo que extraño? Elegir, en cuclillas al costado del paño, una pulsera en los artesanos de la calle, detenerme a escuchar la música de un artista callejero…ese rasgo de la urbanidad define a la ciudad y le da el concepto de “Lugar”. Extraño el caminar las calles que figuran mi tiempo sin excusas. Caminar sin tramites las calles. ¿Sabes lo que extraño?......extraño una amistad que anda por ahí, entre la gente. Esa compañía, extraño.

¿Sabes lo que extraño? La salubridad que me supone caminar las calles

la pertenencia

reconocerme en el otro

la familiaridad con las esquinas

la exterioridad que puedo decidir

un grito que me nombra desde la otra calle

alguno que me grita con un calificativo de los de antes

¿Sabes lo que extraño? Extraño “la normalidad que hicimos entre tantos.