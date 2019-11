"Se cierra una etapa de éxito en el frente externo", dice Ramón Puerta desde Madrid

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente Mauricio Macri llegará el lunes a Madrid en una visita exprés con motivo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, con la que cerrará una etapa de "éxito en el frente internacional" para Argentina, afirmó hoy a Télam el embajador argentino en España, Ramón Puerta.



"La prueba está en los acuerdos alcanzados -concretamente, el del Mercosur y la Unión Europea-, y también en el clima político generado", destacó el dirigente peronista, a quien Macri designó como embajador en Madrid al inicio de su mandato, hace casi cuatro años.



A punto de dejar la Casa Rosada, Macri viaja a Madrid porque había comprometido su asistencia a la Cumbre del Clima de la ONU, que se trasladó allí porque el gobierno chileno renunció a celebrarla en Santiago debido a la situación social que vive el país trasandino.



Se da la situación de que Macri visitará posteriormente Brasil, para la cumbre del Mercosur convocada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negacionista del cambio climático, y quien no acude a la cumbre de la ONU, igual que el mandatario estadounidense, Donald Trump.



"España y Brasil son dos socios estratégicos de Argentina", argumentó Puerta, quien no duda en afirmar que el presidente saliente está a punto de culminar un ciclo exitoso a nivel de política exterior.



"En el frente externo no puede agregar ya mucho más. Aprovechó muy bien la oportunidad durante cuatro años, el tema ahora está dentro de Argentina", apuntó el embajador.



La presencia del mandatario argentino en Madrid es vista como un gesto positivo por el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien invitó a Macri a asistir juntos este domingo al palco del estadio Wanda Metropolitano para presenciar el duelo entre el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone y el Barcelona de Leo Messi.



Sin embargo, Macri tiene previsto llegar a la capital española el lunes por la mañana para dirigirse directo a la cumbre, confirmó Puerta.



El Presidente estará apenas 24 horas en Madrid, ya que regresará a Buenos Aires el martes tras pasar la noche en la residencia del embajador, un antiguo palacete situado en la céntrica calle Fernando el Santo número 15.



Macri es uno de los pocos dirigentes políticos latinoamericanos que confirmaron su presencia en la Cumbre, junto con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno.



Una de las ausencias más llamativas entre el medio centenar de jefes de Estado y de gobierno que asisten será la del presidente francés, Emmanuel Macron, quien enviará a su primer ministro, Edouard Philippe.



Macri participará del Diálogo de Líderes sobre los planes nacionales para incrementar el desafío para 2020 en la lucha contra el cambio climático, y luego mantendrá un encuentro con Sánchez y otros líderes latinoamericanos, además de asistir a la recepción ofrecida por los reyes de España en el Palacio Real.



La visita, aunque inicialmente no estaba prevista, sirve para poner el broche "una fase muy positiva en la que quedaron resueltos absolutamente todos los desencuentros y las inversiones se normalizaron", señaló Puerta, quien puso como ejemplo el incremento de la inversión en energías renovables de España y de Europa en el país.



El embajador Puerta recordó el trabajo conjunto de los gobiernos de España y Argentina a favor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y se mostró "optimista" respecto a la nueva era que comienza, pese a las críticas planteadas por el presidente electo, Alberto Fernández.



"Ahora toca estar en sintonía fina con la UE", dijo Puerta, firme defensor de los acuerdos de libre comercio porque, "como siempre digo, le convienen a las dos partes, pero el más chico gana más que el grande, porque el grande pone el mercado".



Además, "asociándonos con la Unión Europea nosotros tenemos oportunidades no solo comerciales, también en lo político, y en cuestiones tan importantes como la equidad, los derechos humanos, las libertades o las instituciones", amplió Puerta, quien próximamente regresará a su hogar en la ciudad de Apóstoles, en Misiones, provincia que gobernó por dos períodos.



Desde allí, -y con idas y vueltas a Buenos Aires-, el político peronista seguirá trabajando para construir un "frente" junto con el PRO y la UCR para tejer los "acuerdos" entre partidos que necesita el país para seguir prosperando, afirmó.