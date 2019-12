"Si es para mostrar virtudes de su gobierno, a Macri le alcanzan dos minutos", ironizó Moyano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, ironizó hoy que "si es para mostrar las virtudes" de su gobierno al presidente Mauricio Macri "le alcanzan dos minutos" por cadena nacional; sostuvo que el plazo de confianza para el gobierno de Alberto Fernández dependerá del "tiempo en que la gente deje de sufrir necesidades" y advirtió que "el esfuerzo no debe hacerlo siempre el trabajador".



Además admitió que pueda llegarse en el futuro gobierno a un posible congelamiento de precios y salarios, pero aclaró que eso dependerá de la evolución de la inflación y que los costos "dejen de subir por el ascensor" mientras los haberes ascienden "por la escalera".



Al atacar a Macri, afirmó que "tenemos un gobierno que no hace más cosas mal porque se va". Y sostuvo con ironía que si Macri "va a plantear las virtudes de su gobierno que hable dos minutos" por la cadena nacional de mañana, cuando hará una síntesis de su gestión.



El sindicalista dijo además por el canal TN que no busca imponer funcionarios porque "no necesito 'cobrar' nada; solo queremos colaborar para que todo salga bien y hablamos de poner en Transporte a una persona con experiencia, que sepa, no como ahora, que (el ministro Guillermo Dietrich) no sabe nada y solo sabe de bicisendas".



También atacó a Dietrich al afirmar que "aparentemente ha hecho buenos negocios con los peajes con el Presidente (Macri)".



Moyano confió en que el gobierno de Fernández "va a tratar de reactivar la economía y la gente debe ganar un peso más". Acerca de los ingresos expresó su esperanza en que habrá "una política de mejora salarial" porque "no podemos admitir que la gente pase las necesidades extremas que está pasando en un país que se llena la boca diciendo que podemos alimentar a 10 países como el nuestro".



Sobre si le pone "plazos" a Fernández, dijo que "son momentos distintos" a los de otros gobiernos porque "hay que hacer esfuerzo muy grande entre todos", aunque advirtió que "todo el esfuerzo no lo tiene que hacer siempre el trabajador"



Al respecto, dijo que el plazo de confianza durará "el tiempo que la gente va a dejar de sufrir las necesidades que sufre ahora. Si se abren fuentes de trabajo y se reactiva el mercado interno se va a ir superando" esa situación.



Sobre un congelamiento de precios y salarios, dijo que "somos partidarios de que no sigan aumentando desmedidamente las cosas" y expresó que "si da resultado" ese mecanismo "bienvenido, y si no da resultado habrá que cambiar de esquema".



Moyano aclaró que "hay que discutir paritarias, pero habrá que tener responsabilidad para no pedir algo que sea exagerado respecto a la inflación. Pero como decía el general (Juan Perón); los precios suben por el ascensor y los sueldos por la escalera. Y debe ser al revés, que los salarios vayan por ascensor y los precios por escalera".



Estimó que una elevación de mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias "puede ser un tema que se implemente para que las paritarias no sean tan elevadas".



También se mostró comprensivo con la ex presidenta y futura vice Cristina Kirchner, ya que, dijo, "sufrí lo que ella sufrió con acusaciones inventadas; te acusan de lo que sea y después investigan". Tras comentar que "Cristina estuvo bien" al declarar en el juicio en su contra el pasado lunes, sostuvo que "si Cristina no hizo nada entonces es inocente".



Moyano dijo "soy creyente, vamos a estar todos en una mesa y veremos quien cometió los errores mas duros. Cuando el Creador nos siente vamos a ver quién es quién".



Acerca del equilibrio en la cúpula del gobierno futuro, dijo que "Cristina tiene la suficiente experiencia y Alberto tiene su experiencia; me imagino que él consultara algunas cosas con ella pero no quiere decir que se ponga a disposición de ella o que quiera mandar ella. Exageraron cuando decían que Cristina había decidido".