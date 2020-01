"Si no tenemos producción, no tenemos Provincia", dijo Kicillof ante productores agropecuarios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó hoy que "si no tenemos producción, no tenemos provincia", durante un encuentro que mantuvo con representantes de pequeños y medianos productores agropecuarios de la provincia.



De la reunión, en el Parque Pereyra Iraola, participó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.



“Queremos una Provincia que se reactive y que desarrolle su tejido productivo”, agregó Kicillof.



El mandatario señaló que "sabemos que los sectores productivos se han visto muy perjudicados en los últimos años”.



Además, se refirió a las políticas de gobierno que van a ser parte de la agenda para el sector agropecuario, vinculada al trabajo y la producción y resaltó la importancia de las políticas que protejan “el vínculo del productor, la tierra y la comunidad”.



Por ello, dijo, “hay temas como los métodos productivos, la tecnología y la conectividad que también son parte de nuestra agenda”.



“Pretendemos hacer una agenda común, no implementando las políticas unilateralmente sino generando diálogos y un trabajo articulado entre el Estado y el sector”, dijo Kicillof a los representantes de las pymes.



Y, concluyó: “Las organizaciones de la sociedad y de cada uno de los sectores deben ser protagonistas en el diseño y la implementación de las políticas”.



Participaron de la reunión representantes de AFA, FECOFE, FACAAL, FACEPT, FEBAPRI, FECOAPI y filiales de la Federación Agraria Argentina bonaerense.