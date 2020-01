"Siempre es especial encontrar a Maradona", dijo Heinze

Gabriel Heinze, entrenador de Vélez Sarsfield, aseguró hoy que "siempre es especial encontrar a Maradona", situación que se dará el próximo viernes cuando su equipo visite a Gimnasia y Esgrima en La Plata, por la fecha 17ma. de la Superliga Argentina.



"Siempre es especial encontrar a Maradona porque viví cosas importantes con él y por el cariño que le tengo", dijo el técnico en conferencia de prensa, tras la práctica matutina llevada a cabo en la Villa Olímpica de Parque Leloir.



"La figura de Diego, cuando lo ves pasar, te genera algo. Nosotros tenemos que estar concentrados en el partido", continuó sobre 'Pelusa', a quien tuvo como DT en el Mundial de Sudáfrica 2010.



"Lo que más me importa es que Maradona esté bien y disfrutando del fútbol", añadió sobre el ex futbolista campeón del mundo con el seleccionado argentino en 1986.



Heinze, de 41 años, además habló sobre el próximo rival de su equipo y al respecto comentó que analizó "los últimos partidos de local y visitante, como a algunos jugadores que han incorporado".



El ex entrenador de Argentinos Juniors y Godoy Cruz también se refirió a la actualidad del mediocampista ofensivo Ricardo Centurión, sobre el que sostuvo que "está mejor" desde su llegada al club.



"Centurión está mejor que en los primeros entrenamientos, después uno evalúa si están dadas las condiciones para que se sienta cómodo en campo", dijo sobre el ex Racing y Boca.



El "Gringo" Heinze, por último, habló sobre las chances de Vélez (28) de pelear el campeonato, en el que se ubica a dos unidades de los líderes Argentinos Juniors y River Plate, ambos con 30 puntos.



"De acá a los partidos que vienen, son todos importantes. No pienso en el campeonato, pienso en que lo voy a pelear cada partido. Es mi forma", concluyó.



Vélez Sarsfield visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo viernes desde las 19.40 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Patricio Loustau y transmisión de TNT Sports.