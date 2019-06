"Super abuelos", para ayudar y revalorizar a los adultos mayores

“Yo soy Súper Optimisman y combato la depresión”, dijo con alegría Alfonso Mureri, un anciano de 70 años que hace 3 reside en el Hogar Estatal. El hombre forma parte de la Liga de la Justicia de los Adultos Mayores, un conjunto de ocho abuelos que eligieron aquellas cosas que los atormentaban para poder enfrentarlas. El objetivo del proyecto es que este conjunto recorra las calles sanjuaninas entregando folletería para que la sociedad tome conciencia de los males que afectan a la tercera edad y así ayudar a eliminar esos sentimientos.

Para ayudar a combatir su depresión y la de sus compañeros, Súper Optimisman, tiene pequeños detalles que allí son muy valorados. “Hay una persona que no habla pero él todos los días me espera para que yo lo salude con la mano, después con el dedo tocamos pulgar con pulgar y se ríe, eso es lograr mucho”, contó orgulloso.

Del tema del amor se ocupó Mujer Corazón, encarnada por Isabel Piedra de 62 años. “Mi poder es el abrazo descongelante para tratar de animar y amar a las personas”, expresó. En cuanto a esta elección, la hizo en base a su historia de vida ya que siempre logró salir adelante a pesar de los obstáculos y momentos difíciles que se le presentaron como el abandono de su familia y la violencia que sufrió por parte de su esposo.

Mientras que, para combatir la tristeza Francisca Oropel de 92 años decidió ser Brigitte Maravilla y optar por la zamba, algo que a ella siempre la ayudó en esos momentos. “Soy una artista, empecé a bailar cuando me jubilé porque siempre fui muy activa y no me quería quedar en la casa, ahora les transmito esa alegría a los que están acá”.

Alfredo Oropel, de 58 años y Raúl Laciar, de 66, son dos amigos inseparables que decidieron unirse para terminar con el aburrimiento utilizando risas contagiosas, para esto se convirtieron en Súper Copito y Súper Popito. Alfredo es no vidente por lo que la mayor parte de las veces anda por la residencia acompañado de Raúl. “Nosotros tratamos de sacar del aburrimiento a los abuelos con el baile, con el canto y también tenemos una bandita en la que cantamos folclore cuyano”, contó Alfredo.

Para recordar y tratar de que se cumplan los derechos de los adultos mayores, Carlos Barreiro, de 76 años, decidió encarnar a “Súper Segismundo”. “Yo soy admirador de Eva Perón y me gustó cuando ella enumeró los derechos de la ancianidad, para mí, justicia a esta altura de la vida es que estén vigentes entonces lucharemos para eso”, explicó. Además, hizo hincapié en que “ser anciano no es solo que nos den de comer sino que traten de aportar a la felicidad que para mí es merecer el cielo”.

Luis Lambert, de 85 años, se convirtió en Míster Neuralizador cuyo fin es tratar de terminar con el olvido. “Estoy en contra de los que olvidaron los ancianos, los enfermos y los desvalidos, de los que olvidaron las malas costumbres y de ayudar a los más necesitados”, manifestó con emoción mientras lucía una capa y un antifaz.

Por último, María Lucía Manrique, de 65 años, decidió ser Súper Libertad cuyo enemigo es el encierro que enfrentan en la Residencia Eva Perón. Optó por esto porque es uno de sus grandes anhelos, según comentó.

Juntos para concientizar

Estos adultos mayores que se convirtieron en superhéroes para enfrentar sus males, recorrerán la provincia y entregarán folletería tratando de que los sanjuaninos tomen conciencia de la importancia de los cuidados que necesitan.

“La idea era salir de la estigmatización de tomar al adulto mayor como un viejito sin fuerza y revalorizar la vida de cada uno, la importancia y que cada uno se sienta superhéroe de su propia vida”, explicó Valentina Viviani, quien está a cargo de las propuestas culturales.

“Queremos salir los próximos meses a entregar folletería en escuelas, paradas de colectivos con ellos como protagonistas para tratar de combatir cosas que sienten injustas”, agregó.

Mientras que, la directora del Hogar Estatal, Sonia Recabarren, informó que “la idea desde nuestro lugar es concientizar a toda la sociedad sanjuanina, a los que trabajan y están en la residencia y a todo San Juan y creo que lo hemos logrado porque hemos realizado varias campañas”, expresó Recabarren.