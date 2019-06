El 30% de los abuelos que están en la Residencia Eva Perón sufrieron maltrato familiar

En la provincia son muchos los ancianos víctimas de maltrato, en algunos casos el mismo es tan frecuente que deciden irse de las viviendas y hospedarse en la Residencia Estatal Eva Perón. La directora de la entidad, Sonia Recabarren, informó que al menos 3 de cada 10 abuelos que llegan han sufrido esto. Este dato sale a la luz en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

“Hay 145 abuelos y al menos el 30% han sido víctimas de maltrato. Hay casos que están en enfermería o psiquiatría y se han olvidado porque tienen Alzheimer”, contó.

Según Recabarren, la problemática más frecuente es la económica, por ejemplo, el que las personas de la tercera edad no puedan disponer de su sueldo y que lo utilice su familia. Le siguen los malos tratos, “el no cuidarlos, el gritarles, el no tenerles paciencia”, especificó. Mientras que, el tercer puesto lo ocupa “el no ser escuchados, muchos llegan acá por eso”, indicó.

Es por esto que hace tres años comenzaron con la campaña “Tratanos Bien” ya que, en ocasiones, los ciudadanos hablan de esta conducta pero no les preguntan a los ancianos que significa para ellos que los traten bien. En los últimos días colocaron en el hogar carteles con frases que los residentes dijeron. Quienes recorran los pasillos podrán leer, por ejemplo: “Que me traten bien es que no me digan en qué gastar mi plata”; “Que me traten bien es que me demuestren cariño”; “Que me traten bien es que no me ignoren”; entre otros.

“En estos años tratamos de que la sociedad tome conciencia, principalmente, quienes tienen un adulto mayor en su casa”, contó la directora de la residencia.

Además, para impulsar la toma de conciencia han llevado a cabo diversas actividades, una de las características es la realización de cortos de esta temática por parte de adolescentes. Incluso, la próxima semana se lanzará nuevamente la convocatoria.