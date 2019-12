"Tenemos que ser una oposición responsable que dé gobernabilidad y cuide valores", dice Frigerio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro del Interior y Obras Públicas dijo hoy que después del 10 de diciembre "tenemos que trabajar para construir una oposición responsable que garantice la gobernabilidad y los valores que nosotros decimos representar".



Frigerio, a días del traspaso presidencial, consideró que "lo importante es la unidad de esa oposición y para que esa oposición perdure en el tiempo tiene que haber mucha flexibilidad. Las cosas cuanto más flexibles, menos probabilidad tiene que se rompa, y tiene que ser muy amplio, muy generoso, y entender que el liderazgo desde el llano se ejerce de otra manera que desde el poder".



"Después del 10 voy a estar en Juntos por Cambio. Creo que todos además tenemos que trabajar para construir una oposición responsable que garantice la gobernabilidad y a la vez garantice el cuidado de los valores que nosotros decimos representar", afirmó.



Y aseguró que "la política no es la uniformidad y exigir la homogeneidad en términos de ideas y comportamientos. Hay que trabajar con los matices, hay que trabajar con las diferencias aún en las cuestiones internas, en este caso de nuestra alianza de gobierno y ahora en la oposición", en diálogo con radio La Red.



Respecto de los preparativos en este período de transición hasta el traspaso del próximo martes, cuando el presidente Mauricio Macri le entregue el poder al mandatario electo, Alberto Fernández, el ministro afirmó: "Nosotros tenemos todo preparado para las próximas autoridades. Tenemos informes de lo que se hizo, y también de que lo que está en marcha".



Y, en ese sentido, destacó que "lo importante de la transición no es tanto decir lo que hicimos, que además es público, sino plantear cómo hacemos para que el cambio de gobierno no afecte la continuidad, en este caso, de la obra pública".



Frigerio señaló que "hay miles de obras en marcha, que requieren de continuidad, que requieren de una transición de un gobierno a otro, y por eso hemos preparado, con mucho detalle, precisamente, el estado de cada una de estas obras, y lo que hace falta, precisamente, para que estas obras continúen en el tiempo. Son obras muy importantes".



El funcionario especificó que, "en el caso de nuestro ministerio, se garantiza todos los días miles de argentinos se sumen a la red de agua potable, se sumen a la red de cloacas, que hayamos podido duplicar las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Es decir, obras que hacen también a la salud, a la dignidad de la gente, las viviendas, etcétera, que requieren de continuidad".