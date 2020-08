"Titán", el primer streamer sanjuanino en conseguir el "partner" de Twitch

Después de un año y medio de trabajo en Twitch, Alberto Andrés Corrales, más conocido como "Titán" logró obtener el grado de partner, el grado más alto al que pueden acceder los creadores de contenido de la plataforma. Los partners de Twitch pueden ganar ingresos aceptando suscripciones de sus espectadores, que pagan desde 4.99 dólares hasta 24.99 dólares, o la suscripción gratuita de Twitch Prime.

Alberto, cuenta a DIARIO HUARPE cómo fue este logro: “Se me complicaba porque no teníamos muchas herramientas a nivel de internet en San Juan, también porque acá no había difusión de lo que es Twitch. Empezamos a conseguir seguidores de México, de España, además de hacer el programa Jugá Titán en Telesol. Después de un año de trabajo, Twitch me escribe y me notifica que me falta sólo un requisito que era la cantidad de viewers constantes. Pero como hacía streaming de manera casi religiosa miércoles y viernes, y daba difusión en el programa, igual me dieron la categoría de partner”.

Esta acción acompaña al crecimiento de la comunidad local del mundo gaming que incluye a creadores de contenido, deportistas de e-sports, desarrolladores y streamers.

“Siento mucho orgullo en ser el primer sanjuanino en tener el partner, sobre todo acá que somos poquitos y tenemos las dificultades técnicas. Y mi idea es apoyar a otros creadores, sobre todo a quienes quieran dedicarse a esto y tratar de hacer crecer la comunidad y así mostrar San Juan al mundo.”, dijo.

Qué es Twitch

Twitch es una plataforma gratuita de video en streaming que está centrada en los videojuegos, ya sea de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC o cualquier otra plataforma, incluso celulares. No sólo vas a encontrar partidas de usuarios, también podrás ver transmisiones de grandes eventos de los e-sports, por ejemplo la primera Copa Mundial de Fortnite se emitió por Twitch el año pasado y a la vez por ESPN y YouTube. La final de la Liga Master Flow también tuvo a este canal como distribución.

Nació en 2011 y desde entonces creció hasta convertirse en una comunidad. Hoy pertenece al grupo de Amazon y tiene millones de usuarios diarios. League of Legends, FIFA 20, Counter Strike GO, Call Of Duty Modern Warfare, Fortnite, Minecraft, Valorant son algunos de los miles de juegos que se transmiten en esta plataforma, además de podcast bajo la categoría “Just chating”.