"Tocar con Pat Metheny es un sueño increíble", dijo el tucumano Manu Sija

El multiinstrumentista tucumano Manu Sija, quien viene forjando un camino propio en el terreno del folclore y la música en general, fue invitado por el estadounidense Pat Metheny para abrir los shows que dará el 13 y 14 de marzo en el Gran Rex, algo que para el músico significa “un sueño increíble y una gran responsabilidad”.



Esta invitación de Metheny, quien junto a Juan Falú fue una influencia para Sija desde niño, remite a una historia que comenzó hace siete años, en 2013, cuando el reconocido guitarrista de jazz, uno de los más destacados del género, descubrió en un video el talento del joven tucumano y quedó deslumbrado.



Grabado en el fondo de su casa en Balderrama, ubicada a 50 kilómetros de la capital tucumana, en el video Manu Sija, de 31 años, aparece interpretando una versión de "First Circle", de Metheny, donde toca guitarra, bajo, teclados, violín y batería.



Tres años después Metheny y Sija se encontraron en Nueva York. “Fue muy sorpresivo, yo estaba allá por tocar en varios clubes de música muy chicos y él llegó al primero de 10 shows que iba a hacer por la ciudad. Fue muy amable conmigo, y me contó que había visto mi vídeo y que quería que nos juntemos a tocar en su casa y así paso una semana después. Estuvimos un rato largo tocando y conversando, fue muy emocionante”, recordó el músico en charla con Télam.



En relación a cómo vive este reencuentro con el artista en la Argentina, indicó: “Volver a encontrarme con él personalmente y en mi país ya es algo hermoso y emocionante, pero abrir sus dos conciertos en el Gran Rex es un sueño increíble para mí y una gran responsabilidad. Me estoy preparando para eso”.



Sija nació en Simoca, Tucumán. A los siete años empezó a bailar folclore, a los 10 ingresó al Conservatorio de música de Bella Vista para estudiar violín y guitarra. Uno de sus maestros fue el reconocido músico Hugo Rodríguez. A los 11 años grabó su primer disco, en el que tocaba el violín, el bombo y la guitarra.



Tuvo la inclinación de aprender "todos los instrumentos posibles", a la luz del ejemplo de Peteco Carabajal.



Versátil y despojado, tocó con Divididos, Liliana Herrero, León Gieco y Carlos Vives.



Grabó cuatro discos en los que volcó un trabajo con la improvisación y el mestizaje de lenguajes, siempre bajo el temperamento de la tradición folclórica y latinoamericana.







Télam: ¿Cómo vivís este presente musical tuyo?



Manu Sija: Este presente es un momento de plantearme ideas y maneras de expresar la música que tengo en el interior y la que traigo desde mi raíz. Lo vivo tranquilo y a la vez ansioso de poder seguir logrando proyectos donde plasmar la libertad con la que me gusta hacer música.



T: ¿El hecho de ser tan dúctil musicalmente es algo que te da libertad a la hora de crear o tiene un lado negativo a la hora de definir un camino estético?



MS: No siento que haya un lado negativo en la música, solo cosas con las que nos identificamos más dependiendo del momento que estemos pasando. Y tampoco me preocupó nunca definir algo y encasillarme en eso, prefiero la libertad en todo momento.



T: ¿Considerás que con tu música transitás el camino de la innovación en el folclore y en la música en general?



MS: Es difícil definirla en un estilo concreto, la música que hago nace desde mi raíz, que es la folclórica y de ahí viaja a todos los lugares que han llegado a mis oídos desde que tengo siete años que es cuando comencé a tocar. Uno vive atravesado por todas las músicas del mundo y eso se convierte en nuevas cosas al crear.



T:¿Qué vas a tocar en la apertura de los shows de Metheny en la Argentina? ¿Van a coincidir en el escenario?



MS: Aún estoy decidiendo el repertorio que tocaré, voy usar el set “Changosolo”, que es con el que grabé mi tercer disco y está basado en looper multiinstrumentista. Coincidir en el escenario sería ya demasiado, uno siempre guarda la esperanza de que esas cosas sucedan y sino igual es un honor gigante abrir para él.



T:¿Cómo viene este 2020?



MS: Voy a seguir presentando el disco “Creación” por distintos lugares del país y viendo las posibilidades de giras por el exterior. Este es mi cuarto disco y lo grabé justamente en Nueva York con Franco Pinna y Linda May Han Oh, a quien justamente conocí por recomendación de Pat y es ella quien vendrá como bajista a estos conciertos de marzo.