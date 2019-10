"Vamos a ganar con la fe inquebrantable de que nuestra causa es justa", vaticinó Carrió

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió dijo hoy que en las elecciones del próximo domingo "se decide si se toma el camino de la República o el de la corrupción, la prepotencia y la impunidad" y confió en que el oficialismo de Juntos por el Cambio "va a ganar con la fe inquebrantable de que la causa es justa".



Carrió concluyó su campaña previa a las elecciones presentando su libro "Vida" en la ciudad bonaerense de San Nicolás, se informó en un comunicado.



"Estamos viendo en las calles del país que hay una Argentina que, en la adversidad, sale a demostrar que no se resigna a perder la dignidad", afirmó.



"Vamos a ganar con la fe inquebrantable de que nuestra causa es justa, y si la causa es justa, la victoria siempre está", agregó.



Carrió sostuvo en ese contexto que "el domingo se decide qué camino tomamos: si vamos por el de la república, o vamos por el de la corrupción, la prepotencia y la impunidad".



"La provincia de Buenos Aires es la demostración más clara de la lucha entre la resignación y la fe. Los bonaerenses no tenemos que dejar sola a María Eugenia" Vidal, sostuvo, y advirtió que "la lucha por la libertad no termina nunca".