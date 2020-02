"Vamos a llegar muy bien al clásico", aseguró Beccacece, técnico de Racing

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sebastián Beccacece, entrenador de Racing, aseguró que su equipo va "a llegar muy bien al clásico", en referencia al encuentro del domingo ante Independiente, tradicional rival de la 'Academia', por la fecha 19 de la Superliga.



"Vamos a llegar muy bien al clásico", declaró el técnico del conjunto albiceleste tras el empate de anoche (1-1) ante Argentinos Juniors, jugado en el estadio Diego Armando Maradona.



"Estamos mejorando, buscando la forma que nos termine de definir. Llevamos dos juegos empatados y no hemos sido superados, pero creo que tenemos que mejorar", dijo en la previa al clásico de Avellaneda.



"No tengo dudas de que vamos a llegar muy bien a un partido tan importante como el del fin de semana", concluyó el técnico que también dirigió al 'Rojo' durante el actual torneo.



En caso de que Independiente (25) consiga un triunfo el domingo en el Cilindro alcanzará la línea de Racing, que actualmente cuenta con 28 unidades y se encuentra en zona clasificatoria a la próxima Copa Sudamericana.



En otro orden, el delantero y capitán de Racing, Lisandro López, finalizó el encuentro con una "sobrecarga en el gemelo interno de la pierna izquierda", según informó el departamento de prensa de la institución.



"No tengo ningún informe de gravedad de los médicos. Hizo un desgaste muy grande, sólo eso", opinó el DT sobre el estado del máximo ídolo del plantel.



López, de 36 años, fue reemplazado por el defensor Alexis Soto, a los 36 minutos de la segunda etapa.



El plantel de Avellaneda tuvo el domingo libre y volverá a entrenarse mañana, desde las 9, en el predio Tita Mattiussi, con posterior conferencia de prensa.



Racing recibirá a Independiente el próximo domingo desde las 19.40, en el estadio Presidente Perón, con televisación de Fox Sports Premium y árbitro a confirmar, en un encuentro válido por la 19na. jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).