"Vamos a tener una política activa para prevenir embarazo no deseado", dice Ginés González García

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El designado ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy al entrar al Congreso de la Nación para asistir a la asunción presidencial de Alberto Fernández que el nuevo Gobierno trabajará "en una política mucho más activa para prevenir el embarazo no deseado y para que las consecuencias no las paguen siempre las más jóvenes y las más pobres".



Reiteró que se va a rever "el mamarracho que hizo el Gobierno" saliente de Mauricio Macri respecto del protocolo del aborto no punible, aunque su prioridad será prevenir el dengue y atender el brote de sarampión que se registra en el país, problemas que "hay que trabajarlos ya, mañana".



González García cuestionó que "los servicios de salud están muy complicados por la falta de insumos, y está en riesgo de colapsar nuestro sistema de obras sociales".



"La cosa está mal, está degradado el ministerio, y venimos a devolverle al gobierno un ministerio y al país una política de salud", sostuvo a periodistas en el Congreso.



"El pasado tiene muchas cosas pero no lo puedo cambiar: me gusta hablar del futuro y de lo que vamos a hacer", puntualizó.