"Volvemos por sentido de pertenencia", dijo Pablo Pérez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante Pablo Pérez, quien vuelve por segunda vez a Newell's Old Boys, declaró este mediodía en su presentación en el Complejo Deportivo de Bella Vista que su regreso se dio "por sentido de pertenencia" y por el trato recibido "desde el ingreso a las inferiores hasta llegar a Primera".



En este sentido, Pérez abundó: "Los jugadores volvemos por cómo nos trata la gente de Rosario y los hinchas y porque aprendemos, la pasamos bien y la pasamos mal, pero siempre queremos volver".



Consultado sobre la actualidad del equipo, el experimentado volante opinó: "Lo sigo siempre desde que me fui y en este torneo lo vi de menor a mayor, muy firme, muy seguro, con mucha tenencia de pelota y con buenos resultados".



En cuanto a las negociaciones para volver, Pérez advirtió: "No me gustan las intrigas, siempre tiene un desgaste emocional, pero pudimos cumplir el sueño de volver".



Finalmente, consultado sobre la chance de jugar el domingo contra Lanús por la vigésima fecha de la Superliga, el volante rosarino de 34 años contó: "Estoy a disposición del entrenador (Frank Kudelka), pero será él quien decida cuándo estaré en el equipo".