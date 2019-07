"¿Vos tenés un dinosaurio vivo?", la pregunta de un niño a Susana Giménez

Un simpático nene de 4 años incomodó a Susana Giménez durante el segmento Pequeños gigantes, por Telefe. ¡Y en dos oportunidades! El niño, llamado Liam Gutiérrez, llegó al programa para cantar el tema "Ahora te puedes marchar", de Luis Miguel. Pero, antes y después de su interpretación, puso a la diva en aprietos.

"Vení que te digo un secreto", le dijo el niño no bien entró al estudio, haciéndole señas a Susana para que se agache. "¡Ay! Si me agacho no sé si me puedo levantar", advirtió entonces la diva, que de todas formas se puso en cuclillas.

Entonces, hablándole al oído, el participante le dijo a la conductora: "La Pochi, mi amiga, te conoce". En ese momento, Susana preguntó quién era la mujer en cuestión y Tini Stoessel se encargó de señalársela en la tribuna. Pero, tal como lo había temido, la diva no pudo reincorporarse fácilmente.

"No me puedo levantar", dijo la Su. Y, señalando a uno de sus Susanos, suplicó: "Vení, Marcelo, ayudame", protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche.

Después, alentado por todo el jurado, el niño hizo su performance. Y le contó a Susana que su mayor sueño era "ser bombero". "Casi todos los varones, en algún momento de su vida, quieren ser bomberos. Está bien, me parece una profesión maravillosa", señaló la diva.

Entonces, Lizy Tagliani, jurada invitada del concurso, decidió sentarse en el piso para poder hacerle su devolución al participante. Pero, después de darle un tierno abrazo, el niño insistió en hablar "al oído" con Susana.

Dispuesta a no pasar por otro momento embarazoso, la diva le pidió a su asistente que sentara al pequeño en su silla, para poder hablarle parada y sin necesidad de volver a agacharse. Pero el pequeño volvió a incomodarla con un comentario.

"Me dijo que yo dije que hay un dinosaurio vivo", reveló Susana, después de que el chico le hablara en secreto. "¡Increíble! Pero era mentira, no hay dinosaurios. Pobres, se murieron todos", concluyó la diva.

Sin embargo, el pequeño no se dio por satisfecho con la respuesta e insistió con otra pregunta al oído de la diva. "¡Pero yo no lo tengo en mi casa el dinosaurio! Dice que lo tengo en mi casa vivo…", explicó la conductora.

El niño siguió. "¿Acá, en el canal? No me dejarían entrar con un dinosaurio acá en el canal. No se puede traer animales. ¡Alguien le dijo y le mintió!", finalizó Susana, antes de despedirlo, entre risas.

FUENTE: Teleshow