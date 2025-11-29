En Argentina, un 30% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, una realidad que impulsa la creación del «Programa Federal para la Juventud en Habilidades y Competencias 2030». Esta iniciativa gratuita busca facilitar el acceso al mercado laboral y la educación para este sector vulnerable.

La propuesta, liderada por la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral junto a la Organización Internacional para la Educación Permanente (OIEP), articula esfuerzos entre el sector público y privado. Su objetivo es brindar herramientas estratégicas en áreas como inteligencia artificial, desarrollo digital y habilidades blandas, fundamentales para mejorar la empleabilidad juvenil.

El programa surge en un contexto donde aproximadamente 1.800.000 jóvenes, niños y niñas se desvincularon del sistema educativo, lo que afecta su certificación académica y sus posibilidades de desarrollo. Además, se suma la pérdida de empleos informales, que impactó especialmente en las mujeres, representando el 80% de la caída en el empleo no registrado desde 2020.

Estudios recientes de Cippec y Unicef revelan que la calidad educativa preocupa al 31,65% de los jóvenes encuestados, seguida por el cuidado de la salud mental (26,10%) y la pobreza y desigualdad (18,63%). Este panorama refuerza la necesidad de alternativas formativas que promuevan la inclusión social y laboral de los jóvenes.

El programa ofrece una formación 100% online con encuentros sincrónicos guiados por profesores expertos. Está diseñado en dos etapas: una para desarrollar el potencial individual de cada participante y otra para capacitar en habilidades demandadas por el mercado laboral actual.

La certificación que otorga esta formación tiene validez nacional e internacional, respaldada por la Cámara Argentina de Formación Profesional y la OIEP. Está dirigida a jóvenes entre 17 y 30 años, con la intención de facilitar su continuidad educativa, inserción laboral o el desarrollo de proyectos de autoempleo.

Daniel Martini, presidente de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, destacó que este programa representa un compromiso con “una educación moderna, inclusiva y conectada con las necesidades reales del mundo laboral”.

Por su parte, Guillermo Suárez, presidente de la OIEP, resaltó “la importancia y el compromiso por lograr la adhesión y articulación de las autoridades locales en cada distrito del país para que el programa llegue a los jóvenes con las mayores necesidades de formación, transformando realidades individuales y colectivas”.