En junio próximo estará listo el informe técnico que promete convertirse en la principal base argumental para reimpulsar la Ley del Mosto en el Congreso Nacional. El estudio, que demandará una inversión de $20.000.000 y un plazo de ejecución de 120 días, será financiado de manera conjunta por el Gobierno de San Juan, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto (Cafem).

El objetivo central es dotar de sustento científico, sanitario y económico al proyecto de ley presentado por la diputada nacional Nancy Picón, que propone habilitar el uso de jugos naturales —como el jugo concentrado de uva— para edulcorar bebidas y alimentos, en reemplazo de edulcorantes artificiales o de origen químico. Se trata de una iniciativa que, aunque ya tuvo intentos fallidos en gestiones anteriores, ahora busca avanzar con un respaldo técnico integral que permita despejar objeciones y resistencias.

Según explicó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, a DIARIO HUARPE el informe analizará dos ejes clave: por un lado, el impacto en la salud del consumo de bebidas endulzadas con jugos de frutas naturales frente a otros edulcorantes. Por otro, el efecto económico que tendría la medida sobre las economías regionales, particularmente en provincias vitivinícolas como San Juan, donde el mosto es un producto estratégico.

A diferencia de proyectos anteriores, esta versión de la Ley del Mosto incorpora un enfoque más amplio. Además, el ministro Fernández dijo que "no solo se plantea permitir el uso de jugos naturales, sino también desalentar, a través de herramientas impositivas, el uso del jarabe de maíz de alta fructosa, promoviendo alternativas de origen frutal. En ese esquema, el mosto aparece como un insumo con alto potencial de sustitución y con valor agregado local".

La diputada Picón remarcó en declaraciones a este medio que la iniciativa tiene un fuerte anclaje sanitario. “La motivación de este proyecto sin duda es la alimentación saludable. Se busca que se endulce con productos naturales, dejando de lado los artificiales o los que se obtienen mediante procesos químicos”, explicó. Pero además, subrayó que la norma apunta a generar un nuevo mercado interno que permita absorber excedentes productivos y dar mayor estabilidad al sector vitivinícola.

San Juan juega fuerte en esta discusión. La provincia es la principal productora de mosto del país y lidera las exportaciones de jugo concentrado de uva. En la campaña 2024/2025 se produjeron más de 201 millones de litros de mosto sulfitado, lo que representó cerca del 36% del total vitivinícola exportado. Para el sector, la ley significaría abrir un nuevo canal de comercialización, reducir la dependencia del mercado externo y fortalecer toda la cadena de valor.

Desde Coviar y Cafem destacaron que el informe técnico permitirá unificar criterios y presentar datos concretos ante los legisladores nacionales. “No alcanza con el argumento productivo; hoy el debate pasa también por la salud y la nutrición”, señalaron fuentes del sector.

Del encuentro en el que se rubricó el convenio participaron autoridades nacionales y provinciales, entre ellas referentes del directorio de Coviar y funcionarios de las áreas de Agricultura de San Juan y Mendoza. La señal política fue clara: San Juan vuelve a empujar la Ley del Mosto, esta vez con una estrategia más sólida, respaldo técnico y una articulación público-privada que busca convertir al proyecto en ley.

