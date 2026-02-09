Varias familias de Zonda vivieron una pesadilla a raíz de las intensas lluvias y crecientes que provocaron un escenario de destrucción en distintos sectores, especialmente en las inmediaciones de calles 25 de Mayo, 9 de Julio y Ruta 12. Allí, en el primer semáforo del departamento, varias viviendas quedaron bajo el barro, con pérdidas totales y familias enteras en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre los casos más impactantes se encuentra el de Gisela Sánchez, su esposo Darío Leda y su hijo de apenas 2 años, quienes aseguran haber perdido todo. “Perdimos todo y el gobierno municipal todavía no nos ayuda en nada”, expresó la mujer, visiblemente angustiada por la situación que atraviesan desde el temporal.

La vivienda donde residía la familia quedó inhabitable luego de que el río desbordara por detrás del terreno y el aluvión ingresara con fuerza. El barro y los sedimentos cubrieron gran parte del interior, dejando muebles atrapados y destruidos.

“No pudimos sacar nada sano”, relató Gisela a DIARIO HUARPE al describir la pérdida de camas, roperos, modulares y hasta la mesa con sus sillas, que terminaron desarmadas por la presión del agua. La creciente también arrasó con sus herramientas de trabajo. La familia se dedicaba a elaborar comidas para eventos y fines de semana, pero el horno a leña, el parrillero y la motocicleta que utilizaban para los envíos quedaron inutilizados, cubiertos por la greda.

La solidaridad como sostén

En medio de la incertidumbre, la comunidad zondina se convirtió en el principal sostén para las familias afectadas. Vecinos del departamento acercaron alimentos, utensilios y elementos básicos para colaborar con quienes lo perdieron todo. “Si no fuera por la ayuda de la gente, hoy estaríamos con lo puesto”, aseguró Gisela.

Como respuesta a la emergencia, se organizó una peña solidaria prevista para el domingo 8 de febrero, entre las 12 y las 15 horas, en Radio Estación Zonda. El objetivo es recaudar fondos para las seis familias que sufrieron pérdidas totales, mediante una iniciativa abierta y sin identificación política, con distribución equitativa de lo recaudado.

La respuesta oficial

Desde el municipio, el director de Desarrollo Humano, Daniel Godoy, rechazó las acusaciones de falta de asistencia y brindó su versión sobre el operativo desplegado tras el temporal. Según explicó a este medio, se identificaron 11 familias como “realmente damnificadas”, es decir, aquellas con pérdidas totales o viviendas prácticamente inhabitables.

El funcionario detalló que la provincia envió un primer cargamento compuesto por 20 camas, 20 colchones, frazadas, almohadas y mercadería, y que el municipio sumó recursos propios para ampliar la cobertura. “Vengo de entregarle a una familia también una cama y un colchón”, afirmó, remarcando que la distribución continuaba en las zonas afectadas.

Godoy desmintió de forma tajante los reclamos de algunas familias y aseguró que la asistencia fue entregada. Según su versión, la familia Sánchez-Leda recibió dos camas de una plaza, una matrimonial, ropa y alimentos, y adelantó que durante esta semana se les entregará un juego de comedor con sillas.

“No sé por qué la gente es tan mala”, expresó el funcionario, visiblemente molesto por las declaraciones públicas que señalan abandono estatal.

Polémica política y futuro incierto

El director fue más allá y vinculó las quejas con un trasfondo político. Afirmó que detrás de las denuncias hay sectores que buscan desprestigiar la gestión municipal. En ese marco, también cuestionó la organización de la peña solidaria, señalando que el municipio no tiene participación y que estaría impulsada por personas opositoras.

“Todo esto viene detrás de gente que no quiere al gobierno”, sostuvo, calificando los reclamos como “artimañas” para generar malestar social.

Mientras tanto, la situación habitacional sigue siendo delicada. De las 11 familias relevadas, tres debieron abandonar sus casas y buscar refugio en el club o en viviendas de familiares. El resto permanece en sus hogares, intentando limpiar el barro y recuperar espacios dañados.

Respecto a soluciones de fondo, Godoy explicó que existe la posibilidad de recibir fondos provinciales destinados a alquileres temporales o materiales de construcción. Sin embargo, aclaró que aún no hay definiciones concretas y que, por el momento, la asistencia se centra en cubrir necesidades básicas y monitorear a las familias en riesgo.