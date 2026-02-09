San Juan continúa fortaleciendo el desarrollo del sector emprendedor a través del Registro de Emprendedores de Economía Social, que ya supera los 3.500 inscriptos en toda la provincia. Así lo confirmó la directora del área, Cinthya Garrido, quien destacó que el padrón permanece abierto desde su lanzamiento, en marzo de 2024.

“El registro está abierto y sigue disponible para todos aquellos emprendedores que todavía no se inscribieron”, explicó la funcionaria. El sistema no solo permite ordenar la participación en ferias y actividades oficiales, sino que también cumple un rol clave de fiscalización y transparencia.

Garrido detalló que, al momento de la inscripción, se verifica que los productos sean de elaboración propia. “Fiscalizamos los productos, chequeamos que realmente los hagan ellos y los cargamos en nuestra base de datos con fotos y datos específicos. De esa manera buscamos que la participación sea equitativa”, señaló.

Desde la cartera productiva remarcaron que estar inscripto en el registro es un requisito excluyente para formar parte de las ferias organizadas por el Estado. En ese proceso, además, se detectan nuevos emprendimientos que se suman progresivamente en cada evento. “Hemos encontrado emprendedores nuevos con productos de muy buena calidad, innovadores y a precios accesibles”, destacó Garrido.

Respecto a la modalidad de inscripción, la directora indicó que existe un link disponible en las redes sociales del Ministerio, aunque también se puede realizar de manera presencial en el Centro Cívico, primer piso, núcleo 2, en la Dirección de Economía Social. Allí se realiza la fiscalización directa de los productos.

Finalmente, Cinthya Garrido explicó que el registro también funciona como una herramienta de formación. “En el filtro encontramos personas que hacen reventa. En esos casos no los dejamos afuera: les ofrecemos capacitación para que puedan desarrollar productos propios y hacer crecer su emprendimiento”, cerró.