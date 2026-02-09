Luego de fuertes caídas en las ventas, el sector de combustibles en San Juan cerró el 2025 con una leve recuperación y mejores perspectivas para este año. Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia indicaron que este repunte permitió empezar a revertir la tendencia negativa, gracias a cambios tecnológicos y ajustes en el mercado. Además, durante el último año se registró un aumento en el consumo de combustibles premium.

Según explicó el presidente de la entidad, Miguel Caruso, el crecimiento interanual de las ventas fue del 3,43% en comparación con el 2024. “No es un número impactante, pero después de tantos meses de pérdidas, nos pone muy contentos ver un número en verde entre tantos rojos”, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE.

En ese sentido, remarcó que durante el último año fue la modificación en los hábitos de consumo. Caruso indicó que se registró un incremento significativo en la venta de combustibles premium, mientras que el gasoil mostró una baja. “Se nota un incremento fuerte en los combustibles premium. Los motores de las nuevas automotrices son mucho más comprimidos y exigentes, por lo que requieren el mejor combustible, y la gente ya lo entiende así”, explicó. Además, el dirigente vinculó esta tendencia con el crecimiento y la renovación del parque automotor en la provincia.

Así, el representante del sector calificó al 2025 como “un año bisagra”, en el que el sector debió adaptarse a la incorporación de nuevas herramientas como el autodespacho y el micropricing. “También tuvimos que manejarnos con la actualización de precios en función de la oferta, la demanda y los valores internacionales”, aseguró.

Un 2026 de desafíos

De cara a 2026, el sector proyecta un escenario positivo, aunque condicionado a la reactivación de la economía, según indicó Caruso. El titular de la Cámara remarcó que los primeros meses del año suelen ser de baja actividad en la provincia, pero confía en una recuperación a partir de marzo. “Ahora las ventas caen por el tema de las vacaciones; luego se reactiva en marzo con el inicio de las clases”, explicó.

Con expectativas favorables para este año, el representante confirmó además que hay nuevas estaciones previstas para abrir y otras que avanzan en procesos de ampliación y modernización. “Hay estaciones que ya incorporaron el autodespacho y está funcionando bastante bien. El público se adaptó rápido y hoy lo está pidiendo”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el desafío a mediano plazo será la adaptación a los vehículos eléctricos, junto con la necesidad de avanzar en una reducción de impuestos y aranceles para sostener la competitividad del sector.