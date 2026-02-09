Con la energía renovada para su primera fecha de 2026, Slam Reloj de Arena vuelve a posicionarse como un espacio vibrante de poesía, música y cultura barrial en la provincia de San Juan. El mismo será el próximo sábado 21 de febrero, a las 21 horas, en el Barrio del Carmen, Capital.

La competencia de poesía oral, que conjuga creatividad, expresión escénica y participación comunitaria, reunirá a 12 poetas que competirán en tres rondas de lectura performática. En este formato, característico del slam poetry, la audiencia no sólo escucha, sino que será jurado del certamen, eligiendo con su reacción y votación al o la ganadora de la noche, tal como es propio de este estilo de recital competitivo y participativo.

Publicidad

Además de la competencia poética, la jornada ofrecerá música en vivo, potenciando la integración de distintas expresiones artísticas para un público diverso. La propuesta también incluirá una feria barrial con libreros, editores, fanzineros y fotógrafos, lo que convierte al evento en un punto de encuentro para amantes del libro, el arte y la cultura independiente. Actividades similares han sido una constante en ediciones anteriores de Slam Reloj de Arena, que han sumado a la escena cultural local diversas ferias y actividades paralelas.

Es que la propuesta de voces, en su última edición, ha reunido a Pablo Berrondo; el folclorista, Oscar Barzola; Leo de los Rios, Rocío Durán, Carlos Manzano y Paula Cortéz. Mostrando un rooster diverso, participativo, pero sobre todo, un muestreo de lo que se escribe en San Juan.

Publicidad

Entradas y dónde conseguirlo

Los interesados en asistir pueden adquirir entradas anticipadas a $3.000, al 2646609410, el número disponibles para la gestión de pases. La organización invita a la comunidad a participar tanto como público como competidor, reafirmando el espíritu abierto e inclusivo que caracteriza a este tipo de encuentros literarios y performáticos.

El Slam Reloj de Arena se presenta así como una plataforma para que voces locales encuentren un espacio de exposición, diálogo y celebración de la palabra hablada, consolidándose como una cita cultural imperdible en la agenda de San Juan para 2026.