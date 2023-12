Durante la tarde de este lunes, 60 trabajadores llevaron a cabo una protesta en la puerta de la sede de Empreminsa, una contratista que opera en la mina Veladero y que, según afirman, los despidió sin causas justas, adeudándoles un sueldo y medio.

En la manifestación, decenas de trabajadores protestaron entonando cánticos con bombos y cornetas, exhibiendo banderas y, vale destacar, sin cortar el tráfico vehicular. DIARIO HUARPE dialogó con Cristian Aguilar, del sindicato AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), quien contó el panorama que atraviesan los despedidos.

Según explicó Aguilar, el conflicto comenzó la semana pasada, cuando la empresa no depositó los sueldos de noviembre y decidió que estos trabajadores bajaran de la mina. Una vez en la Ciudad, los ahora exempleados recibieron los telegramas de despido, bajo el argumento de que Empreminsa no se encuentra en condiciones de abonar los salarios y, que basándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, pagarán el 50% de la indemnización correspondiente.

“Lo que nos respondieron es que Barrick no les paga, y que hasta tanto no les regularice la situación a ellos, no van a pagarle a los empleados. El problema es que la empresa continúa prestando servicios en la mina, no es que ellos hayan dejado de trabajar, por ende es una decisión de la contratista y no de la mina”, denunció el referente.

En este sentido, confirmó que desde el sindicato se presentó una denuncia en la Subsecretaría de Trabajo, en la cual solicitan primordialmente el pago del salario del mes de noviembre y lo correspondiente a diciembre. Además, denuncian que el argumento que utilizan para reducir el pago de indemnizaciones no es válido, ya que no cumple con las formalidades que exige la ley.

“Vinimos a protestar a la puerta de la empresa para obtener respuestas y, casualmente, está cerrada por desinfección”, expresó con ironía Aguilar. A su vez, aseguró que no fueron recibidos por ninguna autoridad, y afirmó que están negociando reunirse con representantes de Barrick para evaluar si ellos pueden interceder para encontrar una rápida solución.

Por otra parte, el referente sindical agregó que confían en que durante la jornada del próximo martes pueda dictarse una conciliación obligatoria, y expresó: “No sé si va a ocurrir la reincorporación por parte de la empresa, pero sí quizás podemos lograr una reubicación. Lo único que pedimos es que se les dé continuidad laboral a los compañeros que están hoy acá”, enfatizó Aguilar.