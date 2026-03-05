En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial de San Juan llevará adelante una jornada de reflexión denominada “Derechos, Justicia y Cercanía: Mujeres y Niñas en los Juzgados de Paz”. El encuentro tiene como objetivo central analizar el rol de la justicia departamental como la "primera puerta" de acceso para las sanjuaninas.

La actividad, organizada por la Corte de Justicia a través de la Oficina de la Mujer, se desarrollará el próximo lunes 9 de marzo, a partir de las 17:30, en la Sede Académica del Poder Judicial (Club Sirio Libanés). La propuesta es abierta a todo público, aunque requiere inscripción previa debido a la capacidad del salón.

Experiencias territoriales y perspectiva histórica

El conversatorio contará con un panel diverso que abordará la realidad de los departamentos. Disertarán el Dr. Andrés Troche (Juez de Paz de Calingasta), la Dra. Laura Assandri (Jueza de Paz de Pocito) y la Dra. Graciela Cattani (Jueza de Chimbas), bajo la moderación de la Dra. María Eugenia Barassi, Jueza de Paz de Sarmiento.

Además de la labor cotidiana en los juzgados, el evento tendrá un capítulo dedicado a la memoria. La Mg. Alejandra Ferrari, historiadora e integrante del Instituto Héctor D. Arias de la UNSJ, compartirá una investigación sobre la construcción histórica del rol femenino dentro del Poder Judicial sanjuanino, desandando hitos y conquistas de las trabajadoras de la justicia local.

Bajo el lema de la ONU 2026

La iniciativa se alinea con la consigna global de Naciones Unidas para este año: “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”. Este lema funciona como un llamado urgente a derribar barreras estructurales, leyes discriminatorias y normas sociales que aún obstaculizan la plena igualdad en el ámbito jurídico.

Desde la organización destacaron que compartir estas experiencias departamentales es clave para fortalecer la protección de los derechos de las niñas y mujeres, garantizando que la justicia llegue de manera efectiva a cada rincón de la provincia.