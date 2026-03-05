Lo nuevo de Pearl Abyss para PC, PS5 y Xbox Series es una amalgama de Tears of the Kingdom, Red Dead 2, The Witcher 3 y Assassin's Creed. Tras una prueba de seis horas, se confirmó que "Crimson Desert tiene todo, pero absolutamente todo lo que se dice en redes sociales", es "inabarcable", "absurdo, inverosímil, demencial" y, aunque parezca "surrealista, pero cierto", la realidad es que "el juego no es para todos y que la etiqueta de GOTY le queda un poquito grande" porque "hay aspectos interesantes y otros francamente mejorables".

El título, que llegará el 18 de marzo, conserva su "alma de multijugador online" y su "target no parece el gran público, sino los fans más acérrimos de Black Desert Online".

El control es uno de sus puntos críticos: "estamos ante un juego de teclado" que "acostumbra a complicarse la vida más de lo necesario". Los mandos resultan caóticos; por ejemplo, "los saltos con el cuadrado son ortopédicos" y "las secciones plataformeras se resuelven como si estuviéramos con el Wiimote o con PlayStation Move". Es un sistema donde "cada tecla hace diez cosas y requiera otras diez más", resultando en un "control tosco y dado a los errores" donde el uso de la capa de cuervo tiene un "input lag [que] tiene resultados mortales".

Pese a sus árboles de habilidades y estadísticas, los desarrolladores aclaran que "Crimson Dragon no es un RPG". Su inicio se siente como un tutorial de recadero —limpiando chimeneas o rescatando gatos— con una "historia [que] parecía endeble y anecdótica" a pesar de tener una "increíble la cantidad de diálogos y cinemáticas". Se nota que "Crimson Desert apuntaba a juego servicio" y que "el código para el multijugador ya está metido, pero dormido". A menudo el jugador debe "avanzar a base de dar palos de ciego" porque "le sobran ciertas explicaciones y le faltan muchas otras". La experiencia inicial es "un escaparate de mecánicas que en muchos casos no volvíamos a ver ni usar" y que resultan "más bonitas que divertidas", aunque cautiva porque "no quieres dejar de jugar porque te mueres de curiosidad de ver a quién copian a continuación".

El combate destaca como un "hack and slash con ínfulas de fighting game" que "está repleto de posibilidades". Permite llaves de judo, uso de una "ultramano", ataques elementales y enfrentamientos con jefes variados, desde robots hasta guerreros en la nieve. En este sistema, "los controles son complejos, pero las posibilidades son amplísimas" y es notable que "los enemigos ataquen en manada y no esperen su turno como en la pescadería". Existen tres personajes jugables, Kliff (el más aburrido), un orco pesado y una elfa ágil, "como si viajara con un orco y una elfa". No obstante, "el juego no explica ni remotamente las infinitas posibilidades de su sistema de combate".

Visualmente, el motor BlackSpace Engine es "tan demencial a nivel gráfico como en lo que a contenidos se refiere", desplegando "el mayor número de partículas con el nos hemos cruzado nunca" en "un espectáculo difícil de creer". Las ciudades están repletas de NPCs y la transición de cámaras es "una gozada sin muchos precedentes en un mundo así", creando "escenas que se graban en la retina". La noche es cerrada y valiente, obligando a usar candiles. Preocupa que "no habrá análisis de las versiones de consola de lanzamiento" y que el rendimiento "podría agravarse en consolas"; ante esto, la prensa advierte que "tanto secretismo con ellas nunca genera confianza".

Con una duración estimada de 100 horas, estas primeras impresiones "hay que cogerlas con pinzas", recordando que existen "títulos con un comienzo lento que terminan siendo obras maestras". Por ahora, el juego es un "showcase de mecánicas y posibilidades sin una función clara" para "comprobar su ambición desmedida y ver sus graficotes". Los expertos concluyen: "ardemos en deseos de que termine haciéndonos cambiar de opinión". En la comunidad, Luis Giron afirma tener "la mosca detrás de la oreja en toda", Juan Bernat admite que la optimización "me preocupa" y Rancid Meri sentencia que "mucha gente no sabe el pozo de mierda que ha sido y es Black Desert".